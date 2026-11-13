Азербайджанский боксер стал чемпионом юношеской Олимпиады - ФОТО

Азербайджанский боксер Эмиль Исмаилов, выступающий за сборную Грузии, завоевал золотую медаль IV летних юношеских Олимпийских игр, проходящих в Сенегале.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в финале весовой категории до 55 кг Исмаилов победил австралийца Марли Додда единогласным решением судей - 5:0.

На пути к решающему поединку боксер одолел Майкла Рейеса из Доминиканской Республики со счетом 4:1, а в четвертьфинале разгромил ливанца Рамзи Хилала - 5:0. В полуфинале его соперник, канадец Лисандро Гарсия Ребело, не смог выйти на ринг из-за травмы.

Награда Исмаилова стала первой золотой медалью сборной Грузии на нынешних юношеских Олимпийских играх.

Эмиль Исмаилов родом из поселка Тбилцкаро Гардабанского муниципалитета Грузии, где компактно проживают азербайджанцы.