Брата Хабиба Нурмагомедова арестовали

Российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов арестован в ОАЭ на 6 месяцев по итогам драки с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории грузином Мерабом Двалишвили в Абу-Даби. Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщил источник.

Ранее Двалишвили на своей странице в соцсети Х обвинил Нурмагомедова и его друзей в избиении. Позднее источник ТАСС сообщил о задержании участников драки.

"Усмана арестовали на 6 месяцев", - сообщил ТАСС источник.

Судебный департамент Абу-Даби в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) сообщил, что восьмерых участников драки приговорили к шести месяцам заключения и крупным денежным штрафам (от $13,6 тыс. до 81,6 тыс.). Все участники драки подлежат депортации после исполнения наказания.

В январе 2025 года состоялся бой между Двалишвили и Умаром Нурмагомедовым - родным братом Усмана Нурмагомедова. Двалишвили одержал победу и защитил чемпионский титул. На данный момент поясом владеет россиянин Петр Ян, которому Двалишвили проиграл два своих последних поединка.