Встречи Президента Ильхама Алиева в Дублине еще раз продемонстрировали растущую роль Азербайджана – Азер Гараев

Визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Дублин ознаменовался важными событиями с точки зрения расширения сотрудничества нашей страны с Европой в политической, экономической и энергетической сферах. Участие Президента Ильхама Алиева в 9-м саммите Европейского политического сообщества, встречи с лидерами европейских стран, контакты с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также принятие Совместной декларации о стратегическом партнерстве с Великобританией стали основными итогами визита.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

"Встречи в Дублине в очередной раз продемонстрировали возрастающую роль Азербайджана в системе международных отношений, его позиции в обеспечении энергетической безопасности Европы и значимость в процессе продвижения повестки мира на Южном Кавказе. Примечательно, что обсуждения в ходе визита не ограничивались традиционным энергетическим сотрудничеством, а также охватывали такие направления, как транспортные связи, инвестиции, оборонная промышленность, цифровые технологии и региональная безопасность.

Президент Ильхам Алиев принял участие в 9-м саммите Европейского политического сообщества, состоявшемся в Дублине, по приглашению премьер-министра Ирландии Михола Мартина и Президента Европейского совета Антониу Кошты. В саммите, посвященном теме "Европа - сильная, безопасная и взаимосвязанная", приняли участие около 50 глав государств и правительств. В повестку мероприятия вошли вопросы построения конкурентоспособной экономики, стимулирования инноваций, развития транспортных связей, обеспечения доступности энергоресурсов, безопасности и обороны Европы. Участие Президента Ильхама Алиева в саммите свидетельствовало о вовлеченности нашей страны в обсуждение вопросов, имеющих значение для Европы. Географическое положение Азербайджана, его энергетические ресурсы, транспортная инфраструктура и формирующиеся в регионе новые экономические связи превращают нашу страну в одного из важных участников сотрудничества между Европой и Азией", - отметил он.

По словам политолога, в ходе "круглого стола" на тему "Создание конкурентоспособной Европы - инновации, взаимосвязанность и доступная энергия" в рамках саммита Президент Ильхам Алиев рассказал о вкладе Азербайджана в энергетическую безопасность Европы. "Глава государства отметил, что после подписания в 2022 году Меморандума о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в энергетической сфере между Азербайджаном и Европейским союзом поставки газа в ЕС увеличились с 8 до 13 миллиардов кубометров в год. Этот объем составляет примерно половину общего экспорта газа Азербайджана. Президент Ильхам Алиев также обратил внимание на то, что трубопроводная система, простирающаяся от Баку до Италии, проходящая по территории семи стран и обеспечивающая газом 10 государств - членов Европейского союза, функционирует на полную мощность. Отметив, что пропускная способность в направлении Греции и Италии увеличена с 10 до 11,2 миллиарда кубометров, глава государства также коснулся возможностей дальнейшего наращивания поставок газа. Эти цифры являются конкретными показателями позиций Азербайджана на европейском энергетическом рынке. Вместе с тем повестка сотрудничества нашей страны не ограничивается традиционными энергоресурсами. Развитие потенциала возобновляемой энергетики, проекты в сфере зеленой энергетики и новые экспортные маршруты также являются перспективными направлениями азербайджано-европейского партнерства", - сказал он.

А. Гараев отметил, что одним из важнейших политических итогов визита стало принятие Совместной декларации о стратегическом партнерстве с Великобританией. "На встрече Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Великобритании Энди Бернэмом состоялся обмен документами. Стороны подчеркнули, что этот шаг официально выводит двусторонние отношения стран на качественно новый уровень. Документ охватывает три основных направления: оборону и безопасность, торговлю, инвестиции и экономический рост, а также образование и инновации. Он предусматривает сотрудничество в оборонной промышленности, взаимодействие между правоохранительными органами, развитие Среднего коридора, возобновляемую энергетику, зеленое финансирование, искусственный интеллект, цифровизацию и научные исследования. Кроме того, стороны договорились проводить ежегодные встречи по стратегическому партнерству для оценки реализации декларации и определения будущих приоритетов. Особое значение имеет также подтверждение в документе поддержки Великобританией усилий Азербайджана, направленных на достижение прочного мира с Арменией. Это свидетельствует о том, что позиция Лондона по обеспечению мира и стабильности на Южном Кавказе определена в качестве одного из важных направлений двусторонних отношений. Глава государства на встрече подчеркнул, что Великобритания является крупнейшим европейским инвестором в Азербайджане, а сотрудничество в энергетической сфере имеет более чем 30-летнюю историю. Наряду с этим, были отмечены новые возможности в области возобновляемой энергетики, высоких технологий и искусственного интеллекта", - отметил он.

Политолог подчеркнул, что еще одним важным направлением визита в Дублин стали двусторонние встречи с руководителями европейских стран. "Президент Ильхам Алиев провел встречи с Президентом Украины Володимиром Зеленским, Президентом Молдовы Майей Санду, премьер-министром Болгарии Руменом Радевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, Президентом Румынии Никушором Даном, Президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Европейского совета Антониу Коштой.

На встрече с Президентом Украины обсуждались расширение торгово-экономических связей, участие частного сектора и взаимные визиты. Зеленский выразил благодарность Азербайджану за гуманитарную помощь Украине, и в частности за поставки электрооборудования. Он также отметил, что опыт восстановительных и созидательных работ, проводимых в Карабахе и Восточном Зангезуре, может быть полезен и для Украины. На встрече с Президентом Молдовы основное внимание было уделено энергетической безопасности, торгово-экономическим связям и сотрудничеству в сельском хозяйстве. В ходе встреч с руководителями Болгарии и Греции обсуждались вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европы, в частности экспорт газа и значение проекта TAP. На встрече с премьер-министром Чехии обсуждались торгово-экономические связи, инвестиции, а также отмечен тот факт, что Азербайджан является крупнейшим поставщиком нефти в эту страну. С Президентом Румынии рассматривались вопросы углубления стратегического партнерства, сотрудничества в энергетике и транспортной сфере, оборонной промышленности и образовании. На встрече с Президентом Литвы обсуждались развитие политических отношений, экономика, энергетика и расширение связей Азербайджана с Европейским союзом.

На встрече с Антониу Коштой было подчеркнуто, что Азербайджан экспортирует газ в 10 государств - членов Европейского союза. Стороны обсудили значение долгосрочных энергетических контрактов и финансовых механизмов, возможности поставок возобновляемой энергии на европейский рынок, а также развитие Среднего коридора. Также было отмечено, что оценка Европейского союза по проекту железной дороги в Нахчыван в скором времени будет завершена", - сказал А. Гараев.

По его словам, одной из встреч визита, привлекших особое внимание, стала встреча с премьер-министром Николом Пашиняном. "Лидеры обсудили продвижение азербайджано-армянской мирной повестки на основе договоренностей, достигнутых 8 августа 2025 года в Вашингтоне. Основными темами обсуждения стали развитие транспортных и транзитных связей, торгово-экономических отношений, делимитация границ и меры по укреплению доверия. Особого внимания заслуживает обсуждение транспортных и транзитных связей с точки зрения будущей экономической архитектуры региона.

В целом визит Президента Ильхама Алиева в Дублин запомнился рядом важных результатов. Азербайджан продолжает активно участвовать в политическом диалоге Европы, продемонстрировал конкретными показателями свои позиции в качестве партнера в сфере энергетической безопасности, вывел отношения с Великобританией на новый стратегический уровень и провел обсуждения, направленные на расширение двустороннего сотрудничества с европейскими странами. Самым важным моментом является расширение значения Азербайджана для Европы в различных сферах. С этой точки зрения визит можно оценить как важное политическое событие с точки зрения формирования новых возможностей сотрудничества в отношениях Азербайджана с Европой и наполнения существующих партнерских отношений более широким содержанием", - добавил А. Гараев.