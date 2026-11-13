https://news.day.az/society/1874209.html В Товузе беременную женщину ранили ножом, есть задержанный Задержан мужчина, ранивший ножом беременную женщину. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате проведенных полицией мероприятий задержан Э. Мамедзаде, подозреваемый в нанесении С. Мамедли ранения острым предметом. Инцидент произошел перед Товузским центром ASAN xidmət.
В Товузе беременную женщину ранили ножом, есть задержанный
Задержан мужчина, ранивший ножом беременную женщину.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате проведенных полицией мероприятий задержан Э. Мамедзаде, подозреваемый в нанесении С. Мамедли ранения острым предметом.
Инцидент произошел перед Товузским центром ASAN xidmət.
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