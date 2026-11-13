Армянский пинг-понг

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Почему в Армении никак не идут дела? Нет, не потому что, как в песне, "видно, в понедельник их мама родила". Понедельник не при чем. Проблема в самих принципах работы этого организма под названием Армения и всех ее органов по отдельности.

Проблема в том, что Армения не является единым организмом, где органы должны быть взаимосвязаны, работать на одну цель и обеспечивать жизнедеятельность. Политическое поле не просто разобщено, оно разорвано на части, не соприкасающиеся ни в каких моментах. Хотя нет, пардон, один момент власти и оппозицию Армении все-таки всегда объединял - обвинения в адрес Баку. Все годы армянской независимости Баку был виноват во всем, что в Армении было не так. Даже когда протекала труба на кухне тети Айкануш, в этом тоже был виноват Азербайджан.

Власти и оппозиция Армении перебрасываются обвинениями, а дела в стране тем временем не идут. Жизнь, развитие, проекты - все стоит на месте, пока два лагеря кидают друг в друга камни.

Особенно показателен этот "пинг-понг" в отношении к военному разгрому Армении. Оппозиция обвинила власти в капитуляции и предательстве, те, в свою очередь, свалили вину за поражение на развал армии при бывших властях, формирующих сегодняшние реваншистские круги. Этот бессмысленный "матч" продолжается уже шесть лет с попеременным успехом то одной, то другой стороны, но финала у него не будет, потому что ни те, ни другие не хотят признать правду. А правда заключается в том, что нельзя хватать чужое - рано или поздно получишь по рукам.

Власти критикуют "бывших" за безуспешную социальную политику, руководимая "бывшими" оппозиция обвиняет нынешние власти в том же самом. А социальная политика где находилась, там и стоит. Не происходит позитивных изменений и в вопросе армии. Солдаты как умирали в небоевых условиях, так и умирают. А власти с оппозицией продолжают перебрасывать друг другу мячик, упражняясь в смачности обвинений и высокопарности популистских фраз. В армянской армии убийства и самоубийства являются обычным явлением уже тридцать лет. В свое время сегодняшняя правящая сила, находясь в оппозиции, обвиняла в этом карабахский клан. Теперь эту эстафету приняли нынешние реваншисты. Но на реальной ситуации в вооруженных силах это никак не отразилось. Нормальной армии и боевого духа в этом сборище как не было, так и нет. Почему? Мы то знаем ответ на этот вопрос, но подсказывать не будем - пусть сами разбираются.

Армянская экономика живет за счет сферы услуг. Об этом знают и в правительстве, и в оппозиции. Экономики у этой страны как таковой нет. Есть какие-то залежи ископаемых, но и тут нормально наладить работу не удается, в чем опять же обе стороны обвиняют друг друга.

Одним словом, когда где-то в Армении возникает проблема, она сразу превращается в объект взаимных перестрелок. Если же не находится возможности обвинить друг друга, виноватым становится Азербайджан. О том, чтобы решить саму проблему, не задумывается никто. Возьмем сегодняшнюю реваншистскую оппозицию. Ее лидеры - очень богатые дяденьки, каждый из них мог бы построить в Армении завод или даже город. Каждый финансировал сепаратистский режим и армянские вооруженные банды. Но никто не построил ничего в Армении - ни дорог, ни фабрик, ни ферм. Зато сейчас языки выросли как от Еревана до Дилижана.

Турнир по армянскому пинг-понгу продолжается. Если просмотреть новостные ленты армянских СМИ, можно ужаснуться - в этой стране действительно нет никакого поступательного движения. Ничего не строится, не открывается, не реализуется. Все новости заключаются в заявлениях властей в адрес оппозиции и в истерике реваншистов в адрес правительства. Все это пересыпается криминальной хроникой для разнообразия. И это все, чем живет страна Армения.

Интересно, если завтра на Армению упадет метеорит, кто будет в этом виноват? Ну, конечно же - Азербайджан. Кто-то сомневается?