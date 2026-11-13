Расходы ЕС на американский газ взлетели до максимума

Евросоюз (ЕС) в сентябре 2026 года заплатил за сжиженный природный газ (СПГ) из США максимальную сумму с октября 2022 года, следует из подсчетов ТАСС на основе данных Евростата, передает Day.Az.

Так, в сентябре ЕС импортировал американский СПГ суммарно на €4,25 млрд.

Лидерами по закупкам стали Нидерланды (€1,5 млрд), Италия (€958 млн) и Франция (€820 млн).

Ранее из ежемесячного отчета Минэнерго США, с которым ознакомился ТАСС, следовало, что США в августе переориентировали поставки СПГ из Азии в Европу. Всего в январе - августе 2025 года США экспортировали около 4,2 трлн куб. футов СПГ (118,9 млрд куб. м), что на 21% выше показателя аналогичного периода предыдущего года. США экспортировали в Европу 66 млрд куб. м СПГ (55,5% от общего объема), в Азию - около 33,6 млрд куб. м (28% от общего объема). Таким образом, поставки в Европу снизились менее чем на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, а в Азию - выросли на 87%.