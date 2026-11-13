https://news.day.az/azerinews/1874217.html Prezident İlham Əliyevin İrlandiyaya işgüzar səfəri başa çatıb - FOTO - VİDEO Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin İrlandiyaya işgüzar səfəri noyabrın 13-də başa çatıb. AZƏRTAC xəbər verir ki, Dublin Beynəlxalq Aeroportunda Prezident İlham Əliyevi və Birinci xanım Mehriban Əliyevanı rəsmi şəxslər yola saldılar.
Prezident İlham Əliyevin İrlandiyaya işgüzar səfəri başa çatıb - FOTO - VİDEO
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin İrlandiyaya işgüzar səfəri noyabrın 13-də başa çatıb.
AZƏRTAC xəbər verir ki, Dublin Beynəlxalq Aeroportunda Prezident İlham Əliyevi və Birinci xanım Mehriban Əliyevanı rəsmi şəxslər yola saldılar.
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