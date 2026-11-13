В Баку состоится гала-вечер фильма "Son Yemek" с участием Озджана Дениза - ВИДЕО

Известный турецкий актер, режиссер и певец Озджан Дениз приедет в Баку, чтобы представить свой новый фильм "Последний ужин" (Son Yemek) в Park Cinema Flame Towers.

Как передает Day.Az, говорится в сообщении организаторов.

Гала-вечера фильма состоится 23 ноября в кинотеатре Park Cinema Flame Towers. В рамках мероприятия зрители смогут лично встретиться с известным артистом и посмотреть фильм на большом экране с его участием.

Премьерный вечер начнётся в 19:00, специальный показ фильма запланирован на 20:20-21:00.

Билеты на мероприятие уже поступили в продажу. Количество мест ограничено.

Дата: 23 ноября 2026 года

Место: Park Cinema Flame Towers

Начало премьерного вечера: 19:00

Начало показа фильма: 20:20

Билеты: parkcinema.az https://new.parkcinema.az/az/movie/6aeb1e31beadce0d132470d1

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.