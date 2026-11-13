В Баку задержали мужчину за шантаж студентов фейковыми фото - ВИДЕО

В Главное управление по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел Азербайджана поступили обращения в связи с распространением в социальных сетях смонтированных фото- и видеоматериалов с изображениями студентов различных высших учебных заведений, а также вымогательством у них денег за удаление этих публикаций.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в результате оперативно-технических мероприятий, проведенных Главным управлением, был задержан 25-летний Илькин Нахмедов, подозреваемый в совершении указанных действий.

В ходе расследования установлено, что мужчина получал фотографии и видеозаписи студентов из социальных сетей TikTok и Instagram, а затем обрабатывал их с помощью программ искусственного интеллекта. Он добавлял к изображениям оскорбительные и порочащие выражения и публиковал полученные материалы в созданных им фейковых аккаунтах в социальных сетях. После этого мужчина требовал от студентов деньги за удаление этих публикаций.

По данному факту в Главном управлении по борьбе с киберпреступностью возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

"Еще раз призываем всех быть осторожными при размещении личных фото- и видеоматериалов в социальных сетях, правильно настраивать параметры конфиденциальности своих аккаунтов и не передавать персональные данные незнакомым лицам.

Отметим, что незаконное использование принадлежащих гражданам фото- и видеоматериалов с помощью технологий искусственного интеллекта для создания фейковых, оскорбительных и порочащих публикаций, их распространение в социальных сетях, а также требование денег за удаление таких материалов влекут за собой уголовную ответственность.

В отношении лиц, допускающих подобные противоправные действия, в соответствии с законодательством принимаются строгие правовые меры. В зависимости от характера совершенного деяния может быть назначено наказание в виде лишения свободы", - говорится в сообщении МВД.