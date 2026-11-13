Mercedes-Benz сделал заявление

Mercedes-Benz заявил, что прекращает инвестиции в немецкие заводы и рассматривает их закрытие. Об этом рабочим компании стало известно из служебной записки. Причина - высокая стоимость автомобилестроения в Германии.

Как передает Day.Az, об этом пишет Reuters.

Подобное развитие событий усугубляет кризис в немецком автопроме, который уже вызвал крупнейшую реструктуризацию Volkswagen и угрожает десяткам тысяч рабочих мест.

Руководитель производственного отдела Mercedes-Benz Михаэль Шибе подтвердил, что руководство решило прекратить все дальнейшие инвестиции в немецкие предприятия. В сентябре он предупредил о возможном закрытии двух заводов.

Аналитик Ферди Дуденхоффер назвал новость ожидаемой. Mercedes несколько месяцев подчеркивал сложность ситуации в Германии. На этом фоне специалисты консалтинговой компании Roland Berger предупредили, что к 2030 году автопром ФРГ сократится примерно на 200 тысяч рабочих мест.