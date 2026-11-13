В Париже ожидают до 60 тысяч протестующих в эту субботу

Власти Франции ожидают от 30 тысяч до 60 тысяч демонстрантов на акциях протеста, которые пройдут в субботу в Париже.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на BFMTV, согласно разведывательной информации, в столице запланированы три разные демонстрации: протесты против законопроекта, расширяющего право полиции на применение оружия, международный марш против насилия в отношении детей и собрание "желтых жилетов", передает Day.Az.

В пятницу министр внутренних дел Лоран Нуньес объявил, что в субботу в рамках "Пятого акта" мобилизации против высокой стоимости жизни должны быть задействованы около 70 тысяч сотрудников полиции и жандармов.

"У нас будет такое же развертывание, как и в прошлую субботу", - заявил Лоран Нуньес в эфире LCI 24 октября, уточнив, однако, что эта цифра будет уточнена на совещании в эту пятницу. "Это мобильное, оперативное развертывание, которое адаптируется к действиям групп риска, которые собираются в небольшие группы и пытаются обойти присутствие полиции", - пояснил он.

На вторник также запланирована акция протеста, организованная коалицией профсоюзов государственного сектора. Профсоюз CGT призывает работников частного и государственного секторов к забастовке и демонстрации во вторник.