https://news.day.az/world/1874212.html

Наводнения продолжают затапливать северо-запад Италии - ВИДЕО

Серия наводнений на северо-западе Италии продолжается со вторника. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В центре стихии регион Лигурия, и город Специя, с населением около 100 тысяч жителей (на видео). Представляем данные кадры: