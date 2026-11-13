https://news.day.az/world/1874212.html Наводнения продолжают затапливать северо-запад Италии - ВИДЕО Серия наводнений на северо-западе Италии продолжается со вторника. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В центре стихии регион Лигурия, и город Специя, с населением около 100 тысяч жителей (на видео). Представляем данные кадры:
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Наводнения продолжают затапливать северо-запад Италии - ВИДЕО
Серия наводнений на северо-западе Италии продолжается со вторника.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В центре стихии регион Лигурия, и город Специя, с населением около 100 тысяч жителей (на видео).
Представляем данные кадры:
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