Звезды азербайджанского кино в Лачине - ФОТО

В кинотеатре LaCinema в городе Лачин состоялось первое мероприятие нового культурного проекта под названием "Звёзды, побывавшие в Лачине" (Laçından keçən ulduzlar).

Как передает Day.Az, говорится в сообщении пресс-службы Союза кинематографистов Азербайджана.

Главная цель проекта - приглашать в Лачин выдающихся представителей азербайджанской культуры и искусства, организовывать их встречи с жителями города, создавать условия для живого общения, обмена мнениями и бесед об искусстве и творчестве.

В рамках проекта, который будет носить регулярный характер, Лачин посетят известные представители азербайджанского кино, музыки, театра, литературы, изобразительного искусства и других творческих направлений. Они будут делиться с жителями города своим творческим опытом, профессиональным становлением и историями из жизни.

Первая встреча проекта была посвящена выдающимся представителям азербайджанского кинематографа. Почётными гостями мероприятия стали яркие личности национального кино, свидетели его истории - народная артистка Азербайджана, председатель Союза кинематографистов Азербайджана Шафига Мамедова и народный артист Фахраддин Манафов.

Модератором встречи выступила кинокритик Севда Султанова.

В ходе беседы мастера сцены рассказали о своём творческом пути, богатой истории азербайджанского кинематографа, незабываемых экранных произведениях, ответственности в актёрской профессии и современных тенденциях в кино. Жители Лачина получили возможность пообщаться с известными артистами, ближе познакомиться с их творчеством и задать интересующие их вопросы.

В рамках встречи также был представлен специально подготовленный видеоролик, посвящённый жизни и творчеству Шафиги Мамедовой и Фахраддина Манафова. В нём нашли отражение биографии артистов, их насыщенный творческий путь, фильмография и созданные ими яркие экранные образы, вошедшие в историю азербайджанского кино.

Особый интерес вызвала и музыкальная программа мероприятия. Пианист Шахин Яхъязаде исполнил музыкальные произведения из фильмов с участием почётных гостей. Музыкальные номера придали встрече особую художественную атмосферу и эмоциональную окраску.

В рамках мероприятия гости также ознакомились с материально-технической базой киностудии HoçazFilm, созданной компанией Bakı Abadlıq Xidməti. Состоялся обмен мнениями о технических и творческих возможностях киностудии, новых кинопроектах, реализация которых здесь планируется, а также перспективах превращения Лачина в одну из площадок развития кинематографа.

Кроме того, участники встречи обсудили перспективы дальнейшего развития Лачинского международного кинофестиваля, возможности сотрудничества фестиваля с Союзом кинематографистов Азербайджана и вопросы продвижения национального кинематографа в Лачине.

Расширение сотрудничества в этих направлениях имеет особое значение для превращения Лачина в один из важных культурных центров страны и международного кинематографического пространства.

"Звёзды, побывавшие в Лачине" - это не просто проект, предусматривающий встречи с известными деятелями искусства. Инициатива призвана вдохнуть новую жизнь в культурную среду города, обогатить его общественную и культурную жизнь, а также укрепить духовные связи между поколениями посредством искусства.

Отметим, что мероприятие состоялось при совместной организации Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе, Фонда возрождения Карабаха, компании Bakı Abadlıq Xidməti и HoçazFilm.

Встреча, запомнившаяся высоким уровнем организации, насыщенной художественной программой и тёплой атмосферой, стала одним из значимых событий в культурной жизни Лачина.