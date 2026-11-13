Азербайджан отправит семь боксеров на чемпионат Европы U23
Сборная Азербайджана по боксу выступит на чемпионате Европы U23 в хорватском городе Пореч. В состав национальной команды вошли семь спортсменов.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, соревнования стартуют 16 ноября и продлятся девять дней. Командой будут руководить тренеры Эльбрус Рзаев и Эльвин Мамишзаде.
Состав сборной Азербайджана:
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50 кг - Билалхабаши Назаров
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55 кг - Зидан Гумбатов
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60 кг - Магомедали Аширалиев
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65 кг - Али Абдуллаев
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70 кг - Ниджат Алирзаев
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75 кг - Аббасгулу Шадлинский
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свыше 90 кг - Сабухи Ализаде
Азербайджан на турнире также представит судья Анар Нагдыев.
Сборная отправится в Хорватию 14 ноября и вернется в Баку 26 ноября.
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