Азербайджан отправит семь боксеров на чемпионат Европы U23

Сборная Азербайджана по боксу выступит на чемпионате Европы U23 в хорватском городе Пореч. В состав национальной команды вошли семь спортсменов.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, соревнования стартуют 16 ноября и продлятся девять дней. Командой будут руководить тренеры Эльбрус Рзаев и Эльвин Мамишзаде.

Состав сборной Азербайджана:

50 кг - Билалхабаши Назаров

55 кг - Зидан Гумбатов

60 кг - Магомедали Аширалиев

65 кг - Али Абдуллаев

70 кг - Ниджат Алирзаев

75 кг - Аббасгулу Шадлинский

свыше 90 кг - Сабухи Ализаде

Азербайджан на турнире также представит судья Анар Нагдыев.

Сборная отправится в Хорватию 14 ноября и вернется в Баку 26 ноября.