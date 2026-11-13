Обновление Windows 11 оставило компьютеры без важного исправления

Microsoft признала, что некоторые компьютеры с Windows 11 не смогли получить ноябрьское обновление безопасности. Об этом сообщает издание BleepingComputer, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным журналистов медиа, проблема затронула часть устройств, на которые ранее установили необязательное октябрьское обновление Windows 11 под номером KB5127936. Из-за сбоя система может неоднократно пытаться установить важное исправление KB5132061, выпущенное в ноябре, но процесс завершается ошибкой.

При неудачной установке пользователи могут увидеть коды 0x80070306, 0x800f0989 или 0x800f0993. Авторы издания Windows Latest рассказали, что во время их тестирования загрузка доходила до 99 процентов, после чего обновление не устанавливалось.

В Microsoft заявили, что сбой затронул ограниченное число компьютеров. По словам представителей компании, на устройствах без октябрьского предварительного обновления указанная проблема не возникает.

Корпорация начала распространять исправление автоматически. Оно предназначено для подключенных к интернету компьютеров, которые получают обновления через "Центр обновления Windows". После устранения сбоя ноябрьский пакет безопасности должен загрузиться и установиться самостоятельно. Microsoft рассчитывает исправить проблему в течение 24-48 часов начиная с 11 ноября.