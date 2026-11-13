В США заявили об «обнадеживающем прогрессе» в переговорах по Украине

В урегулировании конфликта в Украине наметился "обнадеживающий прогресс". Об этом написала в соцсети X заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Она прокомментировала переговоры, которые провели пресдтавители США, спецпосланники президента Дональда Трампа - Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

"Уиткофф и Кушнер активно взаимодействуют с обеими сторонами войны между Россией и Украиной, чтобы прекратить этот конфликт раз и навсегда", - написала она.

Келли отметила, что посланники США сначала проели второй раунд переговоров в Абу-Даби, после чего встретились с лидером РФ Владимиром Путиным. Она охарактеризовала эту встречу, как "обнадеживающий прогресс на пути к миру".

12 ноября в Кремле прошла встреча Владимира Путина со спецпосланниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Переговоры длились чуть больше двух часов. В рамках открытой части стороны обсудили прошедшие трехсторонние контакты в Абу-Даби, участие представителей Европы в следующем раунде переговоров по Украине, а также гуманитарную повестку. Кроме того, Путин и американские посредники коснулись и вопроса территорий.