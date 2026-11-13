Сборная Азербайджана понесла потерю перед матчем с Лихтенштейном

В составе сборной Азербайджана по футболу произошло изменение накануне матча Лиги наций УЕФА против Лихтенштейна.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, защитник Антон Кривоцюк, входивший в заявку национальной команды из 23 футболистов, исключен из состава из-за воспалительного процесса в области челюсти.

Таким образом, игрок не сможет помочь сборной в предстоящей встрече.

Отметим, что матч группового этапа Лиги наций между сборными Лихтенштейна и Азербайджана состоится сегодня на стадионе "Райнпарк" и начнется в 23:45 по бакинскому времени.