В Баку школьник обокрал супермаркет и купил донер

В Баку школьник, укравший из супермаркета 1492 маната, привлечен к уголовной ответственности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bakupost.az, инцидент произошел в супермаркете Rahat, расположенном в поселке Бина Хазарского района.

Ученик 11-го класса специальной общеобразовательной школы-интерната Хазарского района, 2010 года рождения, С.Самандаров (фамилия условная), имеющий полную потерю слуха, тайно проник в кабинет директора магазина и похитил оттуда 1492 маната.

Покинув супермаркет, подросток купил на украденные деньги донер, а остальную сумму потратил в других местах.

Руководство магазина передало полиции видеозаписи произошедшего. В результате проведенных мероприятий школьник был задержан. При нем обнаружили и изъяли 62 маната.

По данному факту в Управлении полиции Хазарского района было возбуждено уголовное дело по статье 177.2.3 Уголовного кодекса Азербайджана (кража с проникновением в помещение). Материалы дела направили в Хазарский районный суд.

В ходе судебного заседания представитель супермаркета заявил, что у них нет претензий к С.Самандарову. С учетом семейного положения подростка и особенностей его здоровья представители магазина представили документ о примирении сторон. При этом было отмечено, что причиненный ущерб не возмещен.

По приговору суда 16-летнему С.Самандарову назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. На него надели электронный браслет и возложили обязательство не покидать территорию проживания.