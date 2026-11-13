НАТО проведет встречу глав МИД в Брюсселе

Встреча глав МИД стран НАТО состоится 2 декабря в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Об этом сообщили в пресс-службе организации, передает Day.A.

"Министры иностранных дел стран-союзников встретятся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 2 декабря 2026 года", - говорится в сообщении.

Заседание пройдет под председательством генсека Марка Рютте. Официально темы дискуссии не называются. Однако в СМИ пишут, что министры обсудят поставки оружия Украине, расширение его производства в Европе и планы военного сдерживания России.