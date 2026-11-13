https://news.day.az/world/1874240.html НАТО проведет встречу глав МИД в Брюсселе Встреча глав МИД стран НАТО состоится 2 декабря в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Об этом сообщили в пресс-службе организации, передает Day.A. "Министры иностранных дел стран-союзников встретятся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 2 декабря 2026 года", - говорится в сообщении. Заседание пройдет под председательством генсека Марка Рютте.
НАТО проведет встречу глав МИД в Брюсселе
Встреча глав МИД стран НАТО состоится 2 декабря в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Об этом сообщили в пресс-службе организации, передает Day.A.
"Министры иностранных дел стран-союзников встретятся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 2 декабря 2026 года", - говорится в сообщении.
Заседание пройдет под председательством генсека Марка Рютте. Официально темы дискуссии не называются. Однако в СМИ пишут, что министры обсудят поставки оружия Украине, расширение его производства в Европе и планы военного сдерживания России.
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