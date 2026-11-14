Пашинян о перспективах мира с Азербайджаном
Существует реальная историческая возможность установить прочный и долгосрочный мир между Азербайджаном и Арменией.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с экспертами в Дублинском институте международных и европейских дел, комментируя итоги встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, состоявшейся 12 ноября в столице Ирландии.
"У меня состоялась встреча с Президентом Азербайджана, и, знаете, мой вывод из этой встречи таков: сейчас у нас есть очень реальный и исторический шанс установить прочный, окончательный, постоянный, надежный мир, и было бы непростительно не воспользоваться этой возможностью", - заявил Пашинян.
Напомним, что Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном на полях IX Саммита Европейского политического сообщества, состоявшегося в Дублине.
Лидеры обменялись мнениями о продвижении мирной повестки дня между Азербайджаном и Арменией, руководствуясь итогами Вашингтонского мирного саммита 8 августа 2025 года и подписанной при этом Вашингтонской совместной декларацией.
В центре обсуждений были практические шаги по дальнейшему укреплению мира между двумя странами, в том числе развитие транспортного и транзитного сообщения, экономических и торговых отношений, делимитация границ и реализация мер по укреплению доверия.
В этом же контексте лидеры обсудили ход работ по развитию "Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP), в том числе планирование и проектирование железнодорожных и автомобильных участков, а также перспективы развития транзитного сообщения вдоль маршрута.
Транзит грузов в Армению и из Армении через территорию Азербайджана был отмечен как положительное явление. С ноября прошлого года через территорию Азербайджана в Армению было перевезено в общей сложности 105 тыс. тонн грузов.
Стороны также обменялись мнениями о возможностях дальнейшего развития экономических и торговых отношений между Азербайджаном и Арменией, включая предстоящее объединение электросетей обоих государств.
Лидеры подчеркнули важность сотрудничества в области охраны окружающей среды и трансграничных водных ресурсов и приветствовали создание рабочих групп по управлению трансграничными реками.
Лидеры еще раз подтвердили важность поддержания положительной динамики в мирном процессе и продолжения диалога, направленного на укрепление мира, стабильности и процветания в регионе.
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