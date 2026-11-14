Счетная палата Азербайджана выделила три дополнительных фискальных риска для госфинансов

Рост расходов на обслуживание государственного долга, необходимость рефинансирования внутренних долговых обязательств и увеличение налоговых переплат могут создать дополнительные риски для государственных финансов Азербайджана в среднесрочной перспективе. Кроме того, Счетная палата подчеркнула необходимость более полного раскрытия в бюджетных документах информации о финансовом состоянии государственных предприятий и долгах, привлеченных под государственные гарантии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в заключении Счетной палаты на законопроект "О государственном бюджете на 2027 год".

Палата отмечает, что в пояснении к проекту госбюджета на 2027 год повысились уровень раскрытия информации и качество анализа факторов, влияющих на фискальную устойчивость. В частности, в документе впервые более конкретно определено понятие фискального риска, проведен анализ рисков на уровне государственных финансов, оценены вероятность их возникновения и возможные последствия, а также обозначены меры по их снижению.

По оценке Счетной палаты, отражение информации о фискальных рисках в бюджетных документах имеет важное значение для управления ими в среднесрочной перспективе. Ведомство напоминает, что в заключении по проекту государственного бюджета на 2026 год также указывало на необходимость оценки вероятности возникновения рисков и их возможного воздействия. Эти показатели относятся к основным требованиям международных инструментов фискальной диагностики.

В отличие от предыдущих лет, в пояснении к проекту бюджета на 2027 год основное внимание уделено макроэкономическим рискам. В качестве основных фискальных рисков на среднесрочный период определены волатильность цен на нефть и природный газ, темпы роста ненефтегазового ВВП и динамика инфляции.

Вместе с тем Палата считает необходимым расширить перечень анализируемых рисков. В частности, в бюджетных документах следует более полно отражать возможное влияние на государственные финансы деятельности государственных предприятий и долгов, привлеченных под государственные гарантии.

В заключении отмечается, что раскрытие информации о фискальных трансфертах государственным предприятиям, средствах, направляемых на пополнение их уставного капитала, стоимости капитала, чистой прибыли, долгах, привлеченных под государственные гарантии, квазифискальной деятельности и выплачиваемых дивидендах повысит качество бюджетных документов. Кроме того, коэффициентный анализ этих показателей позволит точнее оценить финансовое состояние государственных предприятий и связанные с ним риски для бюджета.

Помимо рисков, уже отраженных в бюджетных документах, Счетная палата выделила еще три фактора, которые могут повлиять на государственные финансы в среднесрочной перспективе.

Первый из них связан с повышением базовых процентных ставок. По оценке Палаты, если они окажутся выше ожидаемого уровня, расходы на обслуживание внешнего государственного долга с плавающей процентной ставкой могут увеличиться. По состоянию на 1 октября текущего года 48,8 процента внешнего государственного долга приходилось на обязательства с плавающей процентной ставкой. Это повышает вероятность увеличения расходов на обслуживание долга в случае роста ставок на международных финансовых рынках.

Второй риск связан с рефинансированием государственного долга. Палата отмечает, что замещение долговых обязательств с истекающим сроком погашения новыми заимствованиями по более высоким процентным ставкам может привести к увеличению расходов на обслуживание долга. По состоянию на 1 октября 2026 года 56 процентов внутренних государственных ценных бумаг были выпущены сроком до пяти лет. Это указывает на вероятность необходимости погашения или рефинансирования значительной части внутреннего государственного долга в среднесрочной перспективе.

Третий риск обусловлен ростом налоговых переплат. Согласно заключению, за первые девять месяцев текущего года их сумма по линии Государственной налоговой службы (ГНС) увеличилась на 339,9 миллиона манатов по сравнению с началом года и достигла 2 миллиардов 740,6 миллиона манатов.

По оценке Палаты, зачет переплаченных сумм в счет будущих налоговых обязательств может привести к расхождению между начисленными налогами и фактическими поступлениями в государственный бюджет. Это обстоятельство необходимо учитывать при прогнозировании и исполнении бюджетных доходов.

Счетная палата положительно оценивает работу по выявлению и снижению фискальных рисков, однако считает необходимым продолжить ее. В частности, ведомство указывает на важность расширения перечня учитываемых рисков, конкретизации мер, которые будут приниматься в случае их реализации, и обоснования эффективности таких мер.

В заключении подчеркивается, что повышение качества и полноты информации о фискальных рисках будет способствовать укреплению устойчивости государственных финансов в среднесрочной перспективе и принятию бюджетных решений на основе более полной информации.