https://news.day.az/world/1874296.html Трамп, Путин и Си Цзиньпин проведут трехстороннюю встречу Президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин проведут трехстороннюю встречу на следующей неделе на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне. Как передает Day.Az, об этом сообщает BBC со ссылкой на Белый дом.
Трамп, Путин и Си Цзиньпин проведут трехстороннюю встречу
Президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин проведут трехстороннюю встречу на следующей неделе на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне.
Как передает Day.Az, об этом сообщает BBC со ссылкой на Белый дом.
Согласно информации, лидеры обсудят, в частности, сокращение ядерных вооружений и войну с Ираном.
При этом вопрос Украины поднимать не будут, поскольку Вашингтон считает, что Китай не участвует в соответствующем переговорном процессе.
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