Трамп, Путин и Си Цзиньпин проведут трехстороннюю встречу

Президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин проведут трехстороннюю встречу на следующей неделе на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне.

Как передает Day.Az, об этом сообщает BBC со ссылкой на Белый дом.

Согласно информации, лидеры обсудят, в частности, сокращение ядерных вооружений и войну с Ираном.

При этом вопрос Украины поднимать не будут, поскольку Вашингтон считает, что Китай не участвует в соответствующем переговорном процессе.