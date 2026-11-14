https://news.day.az/world/1874296.html Трамп, Путин и Си Цзиньпин проведут трехстороннюю встречу Президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин проведут трехстороннюю встречу на следующей неделе на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне. Как передает Day.Az, об этом сообщает BBC со ссылкой на Белый дом.

Трамп, Путин и Си Цзиньпин проведут трехстороннюю встречу

В мире, 14 ноября 2026 08:43 (UTC +04:00) 221
Трамп, Путин и Си Цзиньпин проведут трехстороннюю встречу

Президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин проведут трехстороннюю встречу на следующей неделе на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне.

Как передает Day.Az, об этом сообщает BBC со ссылкой на Белый дом.

Согласно информации, лидеры обсудят, в частности, сокращение ядерных вооружений и войну с Ираном.

При этом вопрос Украины поднимать не будут, поскольку Вашингтон считает, что Китай не участвует в соответствующем переговорном процессе.

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Президент Ильхам Алиев встретился в Дублине с премьер-министром Чехии - ФОТО - ВИДЕО 12 ноября 22:10 (UTC+04), Официальная хроника 5 472
В Дублине состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Греции - ФОТО - ВИДЕО 12 ноября 22:00 (UTC+04), Официальная хроника 6 559
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с премьер-министром Армении - ВИДЕО 12 ноября 21:40 (UTC+04), Официальная хроника 10 081
В Турции потерпел крушение военный вертолет 12 ноября 21:38 (UTC+04), В мире 1 826
Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в открытии Музея «Ноль отходов» в рамках COP31 - ФОТО 12 ноября 21:26 (UTC+04), Официальная хроника 4 964
Азербайджан и ВБ обсудили приоритеты сотрудничества - ФОТО 12 ноября 20:55 (UTC+04), Экономика 1 905
Азербайджанский боксер примет участие в турнире Papp Cup 2026 12 ноября 20:45 (UTC+04), Спорт 843
Ожидается встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом 12 ноября 20:36 (UTC+04), Официальная хроника 873
Школа будущих пилотов в Габале: Репортаж из учебного центра AZAL - ФОТО 12 ноября 20:29 (UTC+04), Общество 1 012
В Дублине состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Николом Пашиняном - ФОТО - ВИДЕО 12 ноября 20:16 (UTC+04), Официальная хроника 7 757
Азербайджан является серьезным фактором стабильности - президент Северной Македонии 12 ноября 20:14 (UTC+04), Политика 1 861
В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры участия главы государства в "круглом столе" в рамках 9-го Саммита Европейского политического сообщества - ВИДЕО 12 ноября 20:11 (UTC+04), Официальная хроника 3 398
Состоялись переговоры Путина с представителями президента США 12 ноября 20:04 (UTC+04), В мире 1 822
Президент Ильхам Алиев принял участие в круглом столе в рамках 9-го саммита Европейского политического сообщества - ФОТО - ВИДЕО 12 ноября 19:47 (UTC+04), Официальная хроника 5 004
Azericard представил новое решение на основе искусственного интеллекта и поведенческих данных - ФОТО (R) 12 ноября 19:44 (UTC+04), Экономика 1 089
Президент Ильхам Алиев встретился в Дублине с премьер-министром Болгарии - ВИДЕО 12 ноября 19:37 (UTC+04), Официальная хроника 9 032
Азербайджанские каратисты примут участие в турнире в Тбилиси 12 ноября 19:31 (UTC+04), Спорт 801
Массовое ДТП в ОАЭ: есть погибшие и пострадавшие 12 ноября 19:22 (UTC+04), В мире 1 927
Памяти Арифа Мирзоева – "Баха Востока": наследие выдающегося композитора, органиста и пианиста 12 ноября 19:12 (UTC+04), Культура 915
Азербайджан и Турция подписали протокол по совместной учебно-тренировочной деятельности - ФОТО 12 ноября 19:06 (UTC+04), Политика 1 882
В Гааге отметили День Победы Азербайджана - ФОТО 12 ноября 18:57 (UTC+04), Культура 843
В Армении приняли пакет законодательных поправок для запуска "Маршрута Трампа" 12 ноября 18:41 (UTC+04), В мире 1 868
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Ожидается встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 12 ноября 18:27 (UTC+04), Официальная хроника 4 641
Вселенная Огтая Шихалиева: искусство, которое стало частью архитектурного облика Баку - ФОТО 12 ноября 18:06 (UTC+04), Культура 943
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