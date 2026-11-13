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ДТП в Шамахы, пострадал ребенок

В Шамахинском районе произошло ДТП. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на дороге в село Гёйляр. В результате происшествия пострадал ребенок 2017 года рождения, он был доставлен в центральную районную больницу. Сообщается, что его состояние оценивается как тяжелое. По факту проводится расследование.