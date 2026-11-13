https://news.day.az/sport/1874282.html Мамедалиева завоевала "бронзу" Гран-при Загреба Азербайджанская дзюдоистка Гюльтадж Мамедалиева стала бронзовым призером Гран-при, стартовавшего в Загребе (Хорватия). Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в весовой категории до 52 кг она одержала победы над хорваткой Тихеей Тополовец и представительницей Китайского Тайбэя Пин-Хсун Ценг, обеспечив себе место в четвертьфинале.

Мамедалиева завоевала "бронзу" Гран-при Загреба

Спорт, 13 ноября 2026 23:39 (UTC +04:00) 412
Мамедалиева завоевала "бронзу" Гран-при Загреба

Азербайджанская дзюдоистка Гюльтадж Мамедалиева стала бронзовым призером Гран-при, стартовавшего в Загребе (Хорватия).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в весовой категории до 52 кг она одержала победы над хорваткой Тихеей Тополовец и представительницей Китайского Тайбэя Пин-Хсун Ценг, обеспечив себе место в четвертьфинале.

На этой стадии Мамедалиева уступила венгерке Розе Гьертяс, после чего продолжила борьбу в утешительном турнире. Победа над Фатжоной Касапи из Косово позволила азербайджанке выйти на поединок за третье место, в котором она оказалась сильнее итальянки Иларии Финестроне.

Близок к завоеванию медали был и Низами Имранов (66 кг). Азербайджанец последовательно одержал победы над французом Даки Бубу, итальянцем Маттео Пирасом и марокканцем Абдеррахманом Бушитой. В полуфинале он уступил бразильцу Роналдо Лиме, а затем из-за травмы не смог выйти на схватку за бронзовую медаль, завершив Гран-при Загреба на пятом месте.

Два других представителя Азербайджана завершили выступления после первых поединков. Туран Байрамов (66 кг) уступил немцу Флориану Бекеру, а Мурад Мурадлы (60 кг) проиграл французу Луке Мхеидзе.

Соревнования в столице Хорватии завершатся 15 ноября.

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