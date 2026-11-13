Более 350 человек задержали за торговлю в даркнете

Более 350 человек задержали в ходе международной операции против торговли в даркнете.

Как передает Day.Az со ссылкой на Bild, масштабная операция против нелегальной торговли в даркнете, получившая название TorNado, продолжалась с мая 2025 года по октябрь 2026 года.

Отмечается, что всего было задержано 354 человека и проведены сотни обысков. Среди подозреваемых - продавцы и покупатели наркотиков, оружия и других запрещенных товаров. По данным источников, больше всего задержаний пришлось на США - 132 человека. В Британии задержали 59 подозреваемых, в Венгрии - 45, в Германии - 41, во Франции - 23. В операции участвовали правоохранительные органы стран Европы, США, Австралии и Новой Зеландии.

Следователи изъяли по всему миру около 5,7 тонны наркотиков, 209 единиц огнестрельного оружия, а также наличные и криптовалюту на сумму более €210 млн. В Германии, в частности, обнаружили 150 кг амфетамина. Операция была направлена на выявление пользователей крупных нелегальных площадок Archetyp, Bohemia, Nemesis, Kingdom и Tor2Door, которые ранее были закрыты правоохранительными органами. Следователи использовали полученные после их ликвидации данные, чтобы установить личности продавцов и покупателей. Под подозрение также попали участники тематических форумов, отдельных интернет-магазинов и зашифрованных мессенджеров.