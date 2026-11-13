В США разрешили изъять украденные у Binance 1,2 млрд долларов

Суд разрешил Министерству юстиции США изъять криптовалюты на сумму 1,2 миллиарда долларов, украденные у биржи Binance. Об этом сообщает пресс-служба суда, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Украденные у криптобиржи средства были заморожены на счетах хакеров.

"Уголовное подразделение, в частности Отдел по борьбе с компьютерными преступлениями и нарушениями прав интеллектуальной собственности (CCIPS), и наши партнеры из правоохранительных органов сыграли решающую роль в немедленной заморозке украденных цифровых активов Binance на миллиарды долларов, прежде чем они вышли из-под контроля правоохранительных органов", - заявили в офисе прокурора США.

После взлома криптосервисам и эмитентам токенов удалось заморозить около 2,85 миллиарда долларов из украденных активов.

Руководство Binance сообщило, что ущерб от инцидента с безопасностью оценивается примерно в 6,3 миллиарда долларов. Компания обязалась покрыть все убытки и заверила, что средства пользователей находятся в безопасности.

Федеральное бюро расследований (ФБР) обвинило в атаке на криптобиржу группировку хакеров TraderTraitor из КНДР.