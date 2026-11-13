В Баку представлена традиционная культура казахов - ФОТО

В Национальном музее истории Азербайджана состоялась церемония открытия международной выставки "Традиционная культура казахов", подготовленной на основе фондовой коллекции Национального центрального музея Республики Казахстан, говорится в сообщении пресс-службы музея.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, выставка организована с целью популяризации богатого историко-культурного наследия Казахстана в Азербайджане, укрепления культурно-гуманитарных связей между двумя странами и развития международного музейного сотрудничества.

В экспозиции представлены 69 этнографических экспонатов из коллекции Национального центрального музея Республики Казахстан, отражающих традиционный уклад жизни казахского народа, бытовую культуру, хозяйственную деятельность и ремесленные традиции.

Выставка знакомит посетителей с особенностями многовековой кочевой культуры казахского народа и богатым этнокультурным наследием Великой степи. Здесь представлены предметы традиционного быта и хозяйства, конская сбруя, ювелирные изделия, образцы войлочного и ткацкого искусства, национальная одежда и украшения.

Экспозиция состоит из пяти тематических разделов. Представленные экспонаты раскрывают повседневную жизнь казахского народа, его материальные и духовные ценности, эстетические представления и ремесленные традиции, передаваемые из поколения в поколение. Эти образцы также имеют большое значение для изучения культурных особенностей и исторических традиций, сформировавшихся под влиянием кочевого образа жизни.

На церемонии открытия выступили директор Национального музея истории Азербайджана, академик Наиля Велиханлы, и.о. заместителя директора по общим вопросам Национального центрального музея Республики Казахстан Аскар Ахманов, заместитель министра культуры Азербайджана Саадат Юсифова, советник посольства Казахстана в Азербайджане Эдиль Мырзаханов, народный писатель Азербайджана Эльмира Ахундова и представитель Фонда тюркской культуры и наследия Лейла Гасанова.

В выступлениях была отмечена историческая дружба между Азербайджаном и Казахстаном, развитие культурно-гуманитарного сотрудничества, а также значение подобных международных выставок для взаимного знакомства народов с культурным наследием друг друга. Особое внимание было уделено расширению межмузейных связей, реализации совместных проектов и сохранению культурного наследия для будущих поколений.

В рамках мероприятия Аскар Ахманов вручил сотрудникам музея благодарственные письма за поддержку в организации выставки и вклад в развитие межмузейного сотрудничества.

После официальной части гости ознакомились с экспозицией и получили информацию об исторических и этнографических особенностях представленных экспонатов.

Международная выставка "Традиционная культура казахов" призвана содействовать развитию культурного сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном, расширению взаимного культурного обмена и популяризации богатого этнографического наследия казахского народа среди азербайджанской общественности.

Выставка будет открыта до 12 декабря.