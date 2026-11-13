Турция и Катар подписали пять соглашений о сотрудничестве

Турция и Катар подписали пять соглашений, охватывающих сферы торговли, образования, дипломатии и обороны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, после переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани в узком и расширенном составах в президентском офисе Долмабахче состоялась церемония подписания двусторонних соглашений.

В присутствии президента Эрдогана и эмира Катара в рамках 12-го заседания Высшего стратегического комитета Турция - Катар были подписаны пять документов.

Меморандум о взаимопонимании между правительством Турецкой Республики и правительством Государства Катар о сотрудничестве в области защиты прав потребителей, надзора за рынком и контроля подписали министр торговли Турции Омер Болат и министр торговли и промышленности Катара шейх Фейсал бин Тани бин Фейсал Аль Тани.

Соглашение о сотрудничестве в области образования между правительствами двух стран подписали министр национального образования Турции Юсуф Текин и государственный министр Катара доктор Мухаммед бин Абдулазиз Аль-Хулайфи.

Меморандум о взаимопонимании между министерствами иностранных дел Турции и Катара о сотрудничестве в вопросах мира, примирения и урегулирования конфликтов подписали глава МИД Турции Хакан Фидан и премьер-министр и министр иностранных дел Катара Мухаммед бин Абдулрахман Аль Тани.

Совместное заявление по итогам 12-го заседания Высшего стратегического комитета между Турецкой Республикой и Государством Катар подписали Фидан и Аль Тани.

Соглашение о взаимной обороне между Турецкой Республикой и Государством Катар подписали президент Эрдоган и эмир Катара Аль Тани.