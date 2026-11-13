https://news.day.az/society/1874266.html Смертельный наезд на пешехода в Баку попал на ВИДЕО Министерство внутренних дел Азербайджана опубликовало видеозапись тяжелого ДТП, произошедшего в Баку в нескольких метрах от подземного пешеходного перехода. Как сообщает Day.Az, причиной трагедии стал неправильный выбор пешехода.
Смертельный наезд на пешехода в Баку попал на ВИДЕО
Министерство внутренних дел Азербайджана опубликовало видеозапись тяжелого ДТП, произошедшего в Баку в нескольких метрах от подземного пешеходного перехода.
Как сообщает Day.Az, причиной трагедии стал неправильный выбор пешехода.
Сегодня вечером на пересечении проспекта Бабека и улицы Камрана Афкари в Низаминском районе Баку произошло ДТП с наездом на пешехода.
Несмотря на наличие поблизости подземного пешеходного перехода, человек попытался перебежать проезжую часть в неположенном месте. В этот момент его сбил один из двигавшихся автомобилей.
От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.
По факту проводится расследование.
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