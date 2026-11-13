Смертельный наезд на пешехода в Баку попал на ВИДЕО

Министерство внутренних дел Азербайджана опубликовало видеозапись тяжелого ДТП, произошедшего в Баку в нескольких метрах от подземного пешеходного перехода.

Как сообщает Day.Az, причиной трагедии стал неправильный выбор пешехода.

Сегодня вечером на пересечении проспекта Бабека и улицы Камрана Афкари в Низаминском районе Баку произошло ДТП с наездом на пешехода.

Несмотря на наличие поблизости подземного пешеходного перехода, человек попытался перебежать проезжую часть в неположенном месте. В этот момент его сбил один из двигавшихся автомобилей.

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

По факту проводится расследование.