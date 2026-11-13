Армения и США обсудили реализацию проекта TRIPP

Армения и США обсудили ход реализации проекта TRIPP и перспективы двустороннего сотрудничества.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, сегодня в формате видеоконференции состоялось заседание рабочей группы по реализации Соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Арменией и США.

Особое внимание в ходе встречи было уделено реализации проекта TRIPP, а также отраслевым инициативам в рамках двустороннего сотрудничества.

С армянской стороны заседание возглавил заместитель министра иностранных дел Ваан Костанян, с американской - заместитель госсекретаря США Андреоли.

Стороны также обсудили сотрудничество в сферах энергетики, критически важных минералов и редкоземельных элементов, а также развитие образовательных и культурных связей.