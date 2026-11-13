США приступают к испытанию систем вооружений нового бомбардировщика B-21

Соединенные Штаты приступают к испытанию систем вооружений перспективного стратегического бомбардировщика B-21 (Raider).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила создающая его корпорация Northrop Grumman.

По ее свидетельству, самолет в ходе летных испытаний "продемонстрировал способность применения вооружений". Northrop Grumman "ускоряет темпы как производства [бомбардировщика], так и [его испытаний]". При этом подтверждено, что первые B-21 намечается передать ВВС США в 2027 году. В первую очередь они должны поступить на авиабазу Эллсуорт в штате Южная Дакота.

Согласно данным производителя, B-21 представляет собой дальний стратегический бомбардировщик, созданный с применением технологий снижения заметности и предназначенный для преодоления эшелонированных систем противовоздушной обороны. Самолет оснащен защищенными каналами связи и передовой цифровой архитектурой управления, призванными облегчить совместные операции ВС США в условиях современных угроз.