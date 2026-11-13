Месси сыграет в специальном матче в Аргентине

Американский "Интер Майами", за который выступает Лионель Месси, проведет товарищеский матч против аргентинского "Ривер Плейт" в январе 2027 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом объявила пресс-служба аргентинского клуба в социальной сети X.

Встреча запланирована на 19 января и состоится на стадионе "Мас Монументаль" в Буэнос-Айресе, являющемся домашней ареной "Ривер Плейт".

Таким образом, Месси получит возможность вновь сыграть на родине в составе американского клуба.

Напомним, что восьмикратный обладатель "Золотого мяча" выступает за "Интер Майами" с лета 2023 года. Его дебют состоялся 21 июля в матче Кубка лиг против мексиканского "Крус Асуля".

Действующий контракт аргентинца с клубом из Флориды рассчитан до конца 2028 года.

За время выступлений в США Месси помог "Интер Майами" выиграть Кубок лиг, регулярный чемпионат МLS и Кубок МЛС.