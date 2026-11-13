Азербайджан и Лихтенштейн объявили стартовые составы на матч Лиги наций

Стали известны стартовые составы сборных Азербайджана и Лихтенштейна на матч четвертого тура группы D2 Лиги наций УЕФА.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча состоится сегодня на стадионе "Райнпарк" в Вадуце и начнется в 23:45 по бакинскому времени. Главным арбитром назначен эстонец Кристо Тохвер.

Лихтенштейн: Беньямин Бюхель (к), Северин Шлегель, Макс Геппель, Йенс Хофер, Марсель Бюхель, Эмануэль Цюнд, Алессио Хаслер, Фабио Луке-Нотаро, Арон Зеле, Ливио Майер, Алессандро Ло Руссо.

Главный тренер: Конрад Фюнфштюк.

Азербайджан: Эмиль Балаев, Рахиль Мамедов, Бадави Гусейнов (к), Рахман Дашдамиров, Гисмат Алыев, Руфат Аббасов, Абдула Хайбулаев, Орудж Мамедов, Алексей Исаев, Торал Байрамов, Махир Эмрели.

Главный тренер: Айхан Аббасов.

Отметим, что сборная Азербайджана после трех матчей набрала пять очков и возглавляет турнирную таблицу группы. Команда Айхана Аббасова дважды встретилась с Литвой (1:1 в гостях и 1:0 дома), а также сыграла вничью с Лихтенштейном (0:0).

Литва занимает второе место с четырьмя очками, тогда как Лихтенштейн замыкает таблицу, имея один балл после двух встреч.