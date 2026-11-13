В Билясуваре столкнулись мотоцикл и грузовик, есть погибший

В Билясуварском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на старой автомагистрали Алят-Астара, на территории села Хырмандалы столкнулись мотоцикл и грузовик марки Atego.

В результате ДТП водитель мотоцикла, житель района Э.Шахмарлы 2005 года рождения, от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту проводится расследование.