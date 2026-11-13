https://news.day.az/society/1874279.html В Билясуваре столкнулись мотоцикл и грузовик, есть погибший В Билясуварском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на старой автомагистрали Алят-Астара, на территории села Хырмандалы столкнулись мотоцикл и грузовик марки Atego.
В Билясуваре столкнулись мотоцикл и грузовик, есть погибший
В Билясуварском районе произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на старой автомагистрали Алят-Астара, на территории села Хырмандалы столкнулись мотоцикл и грузовик марки Atego.
В результате ДТП водитель мотоцикла, житель района Э.Шахмарлы 2005 года рождения, от полученных травм скончался на месте происшествия.
По факту проводится расследование.
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