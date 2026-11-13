Историческая важность Дублинской декларации: суть внешнеполитической стратегии Президента Ильхама Алиева - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова

Автор: Акпер Гасанов

Вчера на полях саммита Европейского политического сообщества в Дублине Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Великобритании Энди Бернем подписали Совместную декларацию о стратегическом партнерстве. Безусловно, для обеих стран - это событие, которое подводит черту под более чем тридцатилетним путем и открывает новую главу в отношениях.

Чтобы лучше оценить значение подписанного документа, нужно взглянуть на историю. 23 февраля 1994 года общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев и британская сторона заложили основу двустороннего сотрудничества, подписав Совместную декларацию о дружбе и сотрудничестве. Тогда, всего через несколько лет после восстановления независимости, Азербайджан только входил в мировую политику. Не все тогда понимали, какой масштаб приобретет этот шаг.

Именно в том же году был подписан "Контракт века", в котором британская компания bp играла заметную роль. Чуть позже, 21 июля 1998 года, появилась Совместная декларация о дружественных отношениях и партнерстве. В прошлом году Лондон и Баку договорились поднять связи до уровня стратегического партнерства, и об этом впоследствии говорил британский министр торговли лорд Анас Сарвар. А 6 октября нынешнего года на заседании азербайджано-британской межправительственной комиссии в Баку стало известно, что текст согласован. Оставалось только дождаться подписей лидеров, и они появились в Дублине.

Эта последовательность показательна. Она свидетельствует о том, что отношения между Баку и Лондоном развивались постепенно, через накопление доверия. Перед нами итог планомерной работы нескольких поколений дипломатов.

Особо стоит отметить, что Декларация построена вокруг трех направлений: оборона и безопасность; торговля, инвестиции и экономический рост; образование и инновации.

В преамбуле стороны подтверждают приверженность Уставу ООН и нормам международного права, в частности принципам нерушимости международно признанных границ, уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности. Это принципиально для Азербайджана, прошедшего через оккупацию и вернувшего свои земли. Великобритания, кроме того, подчеркивает важность Декларации, принятой во время Вашингтонского мирного саммита от 8 августа 2025 года, приветствует последующие шаги по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и подтверждает неизменную поддержку усилий обеих стран по достижению устойчивого мира посредством двустороннего диалога.

Кроме того, участники берут на себя долгосрочное обязательство укреплять сотрудничество в сфере обороны, поддерживать диалог на высоком уровне и углублять координацию. Предусмотрены подготовка кадров, наращивание потенциала, изучение возможностей сотрудничества в оборонной промышленности, а также партнерство в правоохранительной сфере, управлении границами и судебно-правовом сотрудничестве. Для нашей страны, расположенной на перекрестке Европы и Азии, такое партнерство с государством, входящим в число постоянных членов Совета Безопасности ООН, имеет серьезный вес.

В Декларации также сказано, что стороны стремятся углублять торговые и инвестиционные связи, развивать возобновляемую энергетику, инфраструктуру, услуги, финансовые рынки и "зеленое" финансирование. Особо отмечена поддержка Среднего коридора и проектов, способствующих трансграничной торговле. Основным механизмом названа Совместная межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству.

Кроме того, документ предусматривает сотрудничество в сфере высшего и профессионального образования, развития цифровых навыков, подготовки госслужащих, научных исследований и технологий, включая искусственный интеллект и цифровое управление. Это инвестиции в человеческий капитал, дающие отдачу на десятилетия. Азербайджан и Великобритания договорились о ежегодных встречах для анализа прогресса по трем направлениям и согласования конкретных шагов. Это важная деталь, указывающая на то, что подписанный документ получает механизм контроля.

И тут стоит напомнить, что данная Декларация о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Великобританией вписывается в общую картину внешнеполитической стратегии Азербайджана. 10 февраля 2026 года в Баку вице-президент США Джей Ди Вэнс и Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали Хартию о стратегическом партнерстве, закрепившую новый этап отношений в политической, экономической, энергетической и оборонной сферах. Хартия предусматривает развитие транспортного коридора TRIPP, сотрудничество в сфере искусственного интеллекта, цифровой инфраструктуры и безопасности, а также укрепление роли Азербайджана как партнера в обеспечении энергетической безопасности. Это был визит самого высокопоставленного представителя США в истории отношений двух стран.

С Китаем отношения были подняты на тот же уровень раньше. Как известно, 3 июля 2024 года на саммите ШОС в Астане была принята Совместная декларация об установлении стратегического партнерства между Азербайджаном и КНР. Она, как отмечал глава нашего государства Ильхам Алиев, строится на взаимном уважении, равенстве, доверии, взаимной поддержке и выгоде.

Таковы итоги. Вашингтон, Пекин и Лондон: три столицы, три разные политические системы, три разных центра силы. Азербайджан выстраивает с каждой из них партнерство на основе собственных интересов, не примыкая ни к какому лагерю. Это и есть многовекторность в ее зрелом виде.

За вниманием к Азербайджану со стороны этих центров мировой силы стоит конкретный фактор: наша страна играет незаменимую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. Последние годы показали, что зависимость от единственного поставщика делает континент уязвимым. Южный газовый коридор с TANAP и TAP стал одним из ответов на этот вызов. Мир переходит к электрификации, и Азербайджан готовится к новому этапу: накануне саммита в Анталье подписано соглашение о коридоре зеленой энергии "Азербайджан - Грузия - Турция - Болгария".

Эту ценность признают и партнеры. Премьер-министр Болгарии Румен Радев прямо заявил в Дублине, что его страна будет признательна за увеличение поставок газа, а президент Северной Македонии Гордана Силяновская-Давкова отметила роль Азербайджана в разрешении европейского энергетического кризиса. Великобритания, как и другие западные страны, видит в Азербайджане надежного партнера, чей вес растет по мере изменения энергетической карты континента.

Как видим, подписание Декларации о стратегическом партнерстве с Великобританией стало результатом последовательной, продуманной политики. Баку и Лондон вывели свое многолетнее взаимовыгодное сотрудничество на качественно новый, более высокий уровень. Азербайджан укрепил отношения с Соединенными Штатами и Китаем, поддерживает партнерство с ведущими европейскими странами и остается одним из ключевых поставщиков энергии для континента. Все это плоды дальновидной внешнеполитической стратегии Президента Ильхама Алиева, основанной на отстаивании национальных интересов страны. Эту стратегию отличает главное: Азербайджан не просит признания, он завоевывает его своими делами.