Дублинский саммит как индикатор влияния и востребованности Президента Ильхама Алиева в Европе

Автор: Эмин Алиев, главный редактор АМИ Trend

9-й саммит Европейского политического сообщества, прошедший 12 ноября в Конференц-центре ирландской столицы, собрал почти всю политическую Европу. По оценке The Irish Times, Ирландия никогда прежде не принимала у себя столько национальных лидеров одновременно. Президент Ильхам Алиев прилетел по приглашению премьер-министра Ирландии Михола Мартина и председателя Европейского совета Антониу Кошты, и у входа его встречал лично хозяин саммита. Символично, что день совпал с Днем Конституции Азербайджана. Дальше начался марафон, который по плотности больше походил на официальный визит сразу в несколько столиц, чем на участие в многостороннем форуме.

Давайте просто посчитаем. Владимир Зеленский. Майя Санду. Румен Радев. Никол Пашинян. Кириакос Мицотакис. Андрей Бабиш. Никушор Дан. Антониу Кошта. Гитанас Науседа. Энди Бёрнем. Десять двусторонних встреч за один день, а еще пленарная сессия открытия и круглый стол. На саммите, где почти полсотни лидеров делят между собой несколько часов и каждые двадцать минут на полях расписаны чуть ли не по секундам, это очень много. Протокол так не работает, если за ним не стоит интерес. Каждая из этих встреч означает, что у кого-то в Европе есть повестка, в которой Азербайджан уже прописан, причем не на последней строчке.

Начнем с очевидного: с энергии. Круглый стол, в котором участвовал президент, назывался "Строим конкурентоспособную Европу: инновации, связанность и доступная энергия". Само название звучит как описание того, что Баку может предложить континенту. Алиев говорил языком цифр. С 2022 года, когда Азербайджан и ЕС подписали меморандум о стратегическом энергетическом партнерстве, поставки газа в Евросоюз выросли с 8 до 13 миллиардов кубометров, это почти половина всего азербайджанского экспорта газа. Трубопровод от Баку до Италии проходит через семь стран, через интерконнекторы в Болгарии газ идет в десять государств ЕС, и система работает на пределе. Мощность участка в Грецию и Италию уже подняли с 10 до 11,2 миллиарда кубометров, но и этого мало: президент прямо сказал, что пропускную способность надо расширять, а новые месторождения дают ресурс для роста поставок.

И здесь важно, что этот тезис в Дублине звучал не только из уст азербайджанского лидера. Кириакос Мицотакис обсуждал с ним роль Азербайджана в энергобезопасности Греции, значение TAP и дополнительные варианты экспорта азербайджанского газа в Европу. Стороны сошлись и в том, что финансовые и процедурные механизмы ЕС пора пересматривать, иначе нарастить поставки будет сложно. Румен Радев сказал, что Болгария будет рада большему объему азербайджанского газа, и отдельно выделил проект "зеленого" энергокоридора Азербайджан - Грузия - Турция - Болгария. Хорватский премьер Андрей Пленкович заявил, что Загреб хочет импортировать азербайджанский газ, в дополнение к нефти, которая уже идет в Хорватию. Словенец Янез Янша отметил, что Каспийский регион способен внести существенный вклад в энергобезопасность Европы. Андрей Бабиш говорил о роли Азербайджана в энергетической безопасности Чехии. Даже Роберта Метсола, которая возглавляет тот самый Европарламент, назвала диверсификацию поставок приоритетом ЕС, в том числе ради того, чтобы снизить счета домохозяйств и бизнеса. Кто сегодня реально диверсифицирует поставки на юго-восток Европы, видно по карте.

Встреча с Антониу Коштой расставила акценты на институциональном уровне. Председатель Евросовета выразил удовлетворение развитием отношений, вспомнил свой визит в Баку и пригласил Президента Ильхама Алиева в Брюссель, чтобы продолжить разговор о диалоге и сотрудничестве. Президент, в свою очередь, напомнил, что Азербайджан сегодня поставляет газ в десять стран ЕС. Стороны говорили о том, что долгосрочные контракты и механизмы финансирования нужно пересмотреть, чтобы газовое сотрудничество не упиралось в бюрократию. Речь шла и о соглашении между Азербайджаном, Грузией, Турцией и Болгарией по экспорту возобновляемой энергии на европейский рынок, и о Среднем коридоре, и о Нахчыванской железной дороге: оценку этого проекта ЕС должен вскоре завершить. Если перевести с дипломатического на обычный, Брюссель хочет большего, и хочет быстрее.

При этом энергетикой картина не ограничивается, и это, пожалуй, самое интересное, что показал Дублин. Гитанас Науседа, лидер страны на противоположном конце Европы, у которой с Каспием нет ни общей трубы, ни общей границы, говорил с Алиевым о Среднем коридоре и о надежных транспортных и энергетических связях с партнерами за пределами ЕС. Для Литвы это вопрос стратегии, а не газовых контрактов. Европа, которая еще недавно смотрела на Южный Кавказ как на периферию, теперь видит в нем часть собственной системы безопасности и логистики. И главным адресом в этом регионе для нее все отчетливее становится Баку.

Самым весомым документом дня стала Совместная декларация о стратегическом партнерстве с Великобританией, которой Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Энди Бёрнем обменялись в Дублине. Британская сторона еще в начале октября сообщала, что текст согласован и ждет встречи лидеров. Отношения и раньше носили стратегический характер, но теперь это закреплено на бумаге. Президент напомнил, что энергетическое сотрудничество двух стран длится больше тридцати лет, а Великобритания остается крупнейшим европейским инвестором в Азербайджане. В декларации, помимо Среднего коридора, транспорта и логистики, прописаны возобновляемая энергетика, "зеленое" финансирование, низкоуглеродные технологии и искусственный интеллект. Поставьте этот документ в один ряд с Хартией о стратегическом партнерстве с США, подписанной в феврале, и декларацией о стратегической повестке с Германией, которую Алиев и Фридрих Мерц подписали в июле в Берлине. За неполный год Вашингтон, Берлин и Лондон, каждый по-своему, оформили с Баку отношения высшей пробы. Случайностью это назвать трудно.

Отдельная история - встреча с Николом Пашиняном. Полгода назад, на саммите ЕПС в Ереване, Президент Ильхам Алиев выступал по видеосвязи и уже тогда говорил, что мир стал реальностью. В Дублине лидеры сидели за одним столом и обсуждали не принципы, а вполне инженерные вещи: ход проектирования железнодорожного и автомобильного участков "Маршрута Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP), делимитацию границы, меры доверия. Прозвучала и цифра, которая говорит больше любых деклараций: с ноября прошлого года через Азербайджан в Армению перевезено 105 тысяч тонн грузов. Для сравнения, в мае президент называл 28 тысяч. Стороны обсудили будущее объединение энергосетей двух стран и приветствовали создание рабочих групп по трансграничным рекам. Пять лет назад сама мысль о совместной энергосистеме Азербайджана и Армении показалась бы фантастикой. Сегодня это пункт в официальном сообщении о встрече на полях европейского саммита. Европа, которая годами вкладывалась в переговорные форматы по Карабаху, теперь видит результат, и автор повестки мира ей хорошо известен. Не случайно президент Северной Македонии Гордана Силяновска-Давкова назвала Азербайджан фактором стабильности.

Еще две встречи стоит прочитать внимательно. Владимир Зеленский поздравил Президента Ильхама Алиева с Днем Победы и Днем Конституции и поблагодарил Азербайджан за гуманитарную помощь, включая электрооборудование, а разговор шел о торговле, частном бизнесе и взаимных визитах. Майя Санду поблагодарила Баку за поддержку энергетической безопасности Молдовы. В обоих случаях Азербайджан выступает не просителем, а тем, кто помогает. Для страны, которую некоторые европейские институты по инерции пытаются учить жизни, это довольно красноречивая смена ролей.

И вот здесь стоит вспомнить, на каком фоне все это происходит. Выступая в мае перед участниками саммита в Ереване, Президент Ильхам Алиев напомнил, что с мая 2021 года Европарламент принял 14 резолюций по Азербайджану, и назвал это своего рода одержимостью. Претензии к двойным стандартам ПАСЕ он тоже не скрывал. Дублин показал, насколько эта резолюционная Европа оторвана от Европы, которая принимает решения. Премьеры и президенты, отвечающие перед своими избирателями за отопление, цены на электричество и безопасность транзита, разговаривают с Баку на языке интересов. Ирландский премьер прямо связал участие Азербайджана с безопасностью энергоснабжения и противодействием гибридным угрозам. Именно поэтому график Алиева в Дублине был расписан плотнее, чем у большинства лидеров самих стран ЕС.

Почему в заголовке стоит слово "востребованность", а не "влияние"? Потому что влияние можно навязать, купить или выторговать. Востребованность устроена иначе: это когда к тебе приходят сами, потому что без тебя не складывается собственная картина. Греции нужно больше газа через TAP, Болгарии нужен "зеленый" коридор, Литве нужен надежный Средний коридор, Лондону нужен партнер в регионе, где сходятся маршруты из Азии в Европу, Брюсселю нужно, чтобы все это работало быстрее. Каждая из десяти встреч в Дублине была ответом на чью-то конкретную потребность. В сумме они дают то, что можно назвать простым словом: Европе нужен Президент Ильхам Алиев.

Предложение Баку принять у себя один из саммитов ЕПС в 2028 году, которое поддержала и Армения, в этом свете выглядит логичным продолжением. Еще недавно Азербайджан был гостем на европейских площадках. Теперь европейская повестка все чаще строится с учетом Баку, а лидеры континента сами находят время в своем графике, чтобы поговорить с Президентом Азербайджана. Дублин просто сделал это очевидным.