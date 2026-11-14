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Робопсы уничтожили штурмом банду преступников в Гаити - ВИДЕО

Робопсы уничтожили штурмом банду преступников в Гаити. Как передает Day.Az, они действовали вместе со спецназом и военными. Роботам выдали оружие, а затем отправили на местный стадион, где засели бандиты - миссия прошла успешно, и стадион вернули под контроль.