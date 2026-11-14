Nvidia опровергла данные о переговорах с кандидатами на пост гендиректора

Совет директоров американской корпорации Nvidia опроверг распространяемую в СМИ информацию о переговорах с какими-либо потенциальными кандидатами на должность генерального директора после отставки Дженсена Хуанга.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила журналистка телеканала CNBC Сима Муди.

"Мы пока официально не проводили переговоров ни с одним из потенциальных кандидатов. Любые предположения относительно конкретных кандидатов, будь то сотрудники компании или внешние специалисты, являются преждевременными", - заявило руководство Nvidia в комментарии журналистке, который она опубликовала в X.

Совет директоров корпорации также уточнил, что на данный момент идет процесс подбора рекрутинговой компании, которая займется поиском нового гендиректора.

13 ноября британская газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что совет директоров Nvidia связался с главой британской технологической компании Arm Рене Хаасом, который работал в Nvidia более 10 лет назад. По данным издания, Хаас является одним из нескольких кандидатов на должность генерального директора, однако нет гарантий, что ему предложат занять пост или что он согласится на это предложение.

Ранее Хуанг ушел с постов генерального директора и президента компании Nvidia - ведущего мирового производителя чипов для искусственного интеллекта, а также вышел из совета ее директоров. 8 ноября совет директоров Nvidia сообщил о начале расследования в отношении Хуанга. Он признался в романтических отношениях с женщиной, которую якобы подозревали в шпионаже в пользу КНР. МИД Китая заявил, что считает клеветой утверждения о работе на китайскую разведку женщины, связанной с Хуангом.