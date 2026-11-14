Испания настаивает на проведении финала ЧМ-2030

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Рафаэль Лузан заявил, что Испания не намерена уступать другой стране право проведения финального матча чемпионата мира 2030 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в интервью El Chiringuito руководитель федерации подчеркнул, что проведение решающей встречи на испанской территории является принципиальным вопросом.

"Это не подлежит обсуждению. Думаю, ответственные лица и группа из более чем 20 технических специалистов ФИФА понимают, что с точки зрения здравого смысла и логики этот чемпионат мира является европейским турниром. Поэтому финал, вне всяких сомнений, должен пройти здесь", - заявил Лузан.

По его словам, в ФИФА сожалеют, что вопрос о месте проведения финала не был решен раньше. При этом окончательное решение осложняется предстоящими выборами как в самой организации, так и в Испании.

Лузан также прокомментировал заявление лидера испанской Народной партии Альберто Нуньеса Фейхоо, который ранее предложил отказаться от участия в организации чемпионата мира, если Испания не получит право принять финал.

Глава RFEF категорически исключил подобный сценарий, подчеркнув, что страна не намерена отказываться от проведения турнира.

Напомним, что чемпионат мира 2030 года примут Испания, Португалия и Марокко. Кроме того, по одному матчу в честь столетия первого мирового первенства состоится в Уругвае, Аргентине и Парагвае.