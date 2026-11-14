https://news.day.az/sport/1874285.html Испания настаивает на проведении финала ЧМ-2030 Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Рафаэль Лузан заявил, что Испания не намерена уступать другой стране право проведения финального матча чемпионата мира 2030 года.

Испания настаивает на проведении финала ЧМ-2030

Спорт, 14 ноября 2026 04:24 (UTC +04:00) 395
Испания настаивает на проведении финала ЧМ-2030

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Рафаэль Лузан заявил, что Испания не намерена уступать другой стране право проведения финального матча чемпионата мира 2030 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в интервью El Chiringuito руководитель федерации подчеркнул, что проведение решающей встречи на испанской территории является принципиальным вопросом.

"Это не подлежит обсуждению. Думаю, ответственные лица и группа из более чем 20 технических специалистов ФИФА понимают, что с точки зрения здравого смысла и логики этот чемпионат мира является европейским турниром. Поэтому финал, вне всяких сомнений, должен пройти здесь", - заявил Лузан.

По его словам, в ФИФА сожалеют, что вопрос о месте проведения финала не был решен раньше. При этом окончательное решение осложняется предстоящими выборами как в самой организации, так и в Испании.

Лузан также прокомментировал заявление лидера испанской Народной партии Альберто Нуньеса Фейхоо, который ранее предложил отказаться от участия в организации чемпионата мира, если Испания не получит право принять финал.

Глава RFEF категорически исключил подобный сценарий, подчеркнув, что страна не намерена отказываться от проведения турнира.

Напомним, что чемпионат мира 2030 года примут Испания, Португалия и Марокко. Кроме того, по одному матчу в честь столетия первого мирового первенства состоится в Уругвае, Аргентине и Парагвае.

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В Турции потерпел крушение военный вертолет 12 ноября 21:38 (UTC+04), В мире 1 720
Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в открытии Музея «Ноль отходов» в рамках COP31 - ФОТО 12 ноября 21:26 (UTC+04), Официальная хроника 4 921
Азербайджан и ВБ обсудили приоритеты сотрудничества - ФОТО 12 ноября 20:55 (UTC+04), Экономика 1 801
Азербайджанский боксер примет участие в турнире Papp Cup 2026 12 ноября 20:45 (UTC+04), Спорт 831
Ожидается встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом 12 ноября 20:36 (UTC+04), Официальная хроника 861
Школа будущих пилотов в Габале: Репортаж из учебного центра AZAL - ФОТО 12 ноября 20:29 (UTC+04), Общество 996
В Дублине состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Николом Пашиняном - ФОТО - ВИДЕО 12 ноября 20:16 (UTC+04), Официальная хроника 7 746
Азербайджан является серьезным фактором стабильности - президент Северной Македонии 12 ноября 20:14 (UTC+04), Политика 1 757
В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры участия главы государства в "круглом столе" в рамках 9-го Саммита Европейского политического сообщества - ВИДЕО 12 ноября 20:11 (UTC+04), Официальная хроника 3 386
Состоялись переговоры Путина с представителями президента США 12 ноября 20:04 (UTC+04), В мире 1 717
Президент Ильхам Алиев принял участие в круглом столе в рамках 9-го саммита Европейского политического сообщества - ФОТО - ВИДЕО 12 ноября 19:47 (UTC+04), Официальная хроника 4 994
Azericard представил новое решение на основе искусственного интеллекта и поведенческих данных - ФОТО (R) 12 ноября 19:44 (UTC+04), Экономика 979
Президент Ильхам Алиев встретился в Дублине с премьер-министром Болгарии - ВИДЕО 12 ноября 19:37 (UTC+04), Официальная хроника 9 021
Азербайджанские каратисты примут участие в турнире в Тбилиси 12 ноября 19:31 (UTC+04), Спорт 790
Массовое ДТП в ОАЭ: есть погибшие и пострадавшие 12 ноября 19:22 (UTC+04), В мире 1 821
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Ожидается встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 12 ноября 18:27 (UTC+04), Официальная хроника 4 629
Вселенная Огтая Шихалиева: искусство, которое стало частью архитектурного облика Баку - ФОТО 12 ноября 18:06 (UTC+04), Культура 932
Nvidia объявила о смене генерального директора 12 ноября 17:57 (UTC+04), В мире 1 855
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