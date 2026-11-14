Тысячи авиарейсов были задержаны или отменены в США

Почти 7 тыс. авиарейсов были задержаны или отменены в США.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такие данные приводит специализированный портал FlightAware.

По его информации, в пятницу с задержками столкнулись пассажиры 6 575 рейсов, еще 334 рейса были отменены.

Ранее Федеральное авиационное управление (ФАУ) США приостановило вылеты из всех аэропортов на территории страны из-за проблем с оборудованием авиадиспетчеров.