https://news.day.az/world/1874290.html Тысячи авиарейсов были задержаны или отменены в США Почти 7 тыс. авиарейсов были задержаны или отменены в США. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такие данные приводит специализированный портал FlightAware. По его информации, в пятницу с задержками столкнулись пассажиры 6 575 рейсов, еще 334 рейса были отменены.
Тысячи авиарейсов были задержаны или отменены в США
Почти 7 тыс. авиарейсов были задержаны или отменены в США.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такие данные приводит специализированный портал FlightAware.
По его информации, в пятницу с задержками столкнулись пассажиры 6 575 рейсов, еще 334 рейса были отменены.
Ранее Федеральное авиационное управление (ФАУ) США приостановило вылеты из всех аэропортов на территории страны из-за проблем с оборудованием авиадиспетчеров.
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