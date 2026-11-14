Раскрыто значение оранжевого сигнала на компьютере

Оранжевый сигнал возле сетевого разъема компьютера может указывать на скорость соединения или передачу данных. Об этом сообщает издание SlashGear, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты рассказали, что индикаторы рядом с разъемом Ethernet, предназначенным для проводного подключения, помогают следить за работой сети. Их значение зависит от устройства и производителя, поэтому оранжевый свет не обязательно говорит о неисправности компьютера.

На некоторых сетевых устройствах один индикатор раскрывает наличие соединения и передачу данных, а другой - скорость подключения. В первом случае мигающий сигнал может означать, что компьютер обменивается информацией с сетью.

Специалисты отметили, что на других устройствах оранжевый цвет может указывать на то, что соединение работает медленнее максимально возможной скорости. Например, гигабитный разъем может подключиться на скорости до 100 мегабит в секунду, если ее ограничивает кабель или другое оборудование.

Если интернет действительно работает медленно, авторы посоветовали проверить, плотно ли подключен кабель и нет ли на нем повреждений. Также стоит убедиться, что нужную скорость поддерживает сам кабель, разъем роутера и сетевой адаптер, если он используется.