https://news.day.az/world/1874291.html В Турции произошло землетрясение В Мраморном море у берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 3,9. Об этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD). Эпицентр землетрясения находился в заливе Гемлик, у побережья района Муданья провинции Бурса. Подземные толчки ощущались также в близлежащих районах.
В Турции произошло землетрясение
В Мраморном море у берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 3,9.
Об этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).
Эпицентр землетрясения находился в заливе Гемлик, у побережья района Муданья провинции Бурса. Подземные толчки ощущались также в близлежащих районах.
Согласно информации AFAD, очаг землетрясения находился на расстоянии 6,42 километра от района Муданья, а его глубина составила 13,65 километра.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре