В Турции произошло землетрясение

В Мраморном море у берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 3,9.

Об этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

Эпицентр землетрясения находился в заливе Гемлик, у побережья района Муданья провинции Бурса. Подземные толчки ощущались также в близлежащих районах.

Согласно информации AFAD, очаг землетрясения находился на расстоянии 6,42 километра от района Муданья, а его глубина составила 13,65 километра.