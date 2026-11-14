Лейла Алиева посетила совместный павильон Фонда Гейдара Алиева и турецкого Фонда «Ноль отходов» на COP31 и провела встречи с рядом экспертов - ФОТО

13 ноября вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Алёна Алиева в рамках 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) в Анталье посетили павильон, созданный по совместной инициативе Фонда Гейдара Алиева и турецкого Фонда "Ноль отходов".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, во время ознакомления с павильоном Лейла Алиева и Алёна Алиева были проинформированы о демонстрируемых здесь стендах и представленных проектах.

Затем они осмотрели другие павильоны, открытые на территории.

Напомним, что идея создания совместного павильона впервые возникла в 2024 году во время COP29 в Баку. Павильон, организованный в рамках той конференции, стал одним из наиболее посещаемых.

В павильоне посредством фото- и видеоматериалов представлены проекты, реализуемые Фондом Гейдара Алиева в социальной, культурной, образовательной, медицинской сферах, в области реконструкции и восстановления, охраны окружающей среды, мультикультурализма и по другим направлениям.

Здесь наряду с различными материалами о деятельности обоих фондов демонстрируются также интерактивные проекты.

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Лейла Алиева и Алёна Алиева также посетили павильон Узбекистана. Во время ознакомления с павильоном, оформленным на основе концепции "Виноградник: наследие прошлого, решение настоящего и вдохновение будущего", Лейле Алиевой и Алёне Алиевой была представлена информация об инициативах и проектах, реализуемых в области возобновляемой энергетики, охраны водных ресурсов, сохранения биоразнообразия и экологического просвещения.

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Затем Лейла Алиева в рамках COP31 провела встречи с высокопоставленными представителями ряда международных организаций и экспертами в области охраны окружающей среды.

В ходе встречи с глобальным руководителем Всемирного фонда дикой природы (WWF) по вопросам климата и энергетики Мануэлем Пульгар-Видалем были затронуты реализуемые в рамках сотрудничества IDEA и WWF совместные проекты по охране кавказского леопарда, возвращению джейранов и европейских бизонов в исторические места обитания в Азербайджане. В то же время были обсуждены возможности расширения сотрудничества в области сохранения биоразнообразия, восстановления популяций редких видов животных и экосистем.

Кроме того, в рамках COP31 Лейла Алиева провела встречи и обменялась мнениями с рядом других международных экспертов, ученых и представителей природоохранных организаций, участвовавших в мероприятиях, организованных по инициативе Общественного объединения IDEA.

В ходе встреч были затронуты экологические проблемы Каспийского моря, влияние изменения климата на биоразнообразие, вопросы охраны природных экосистем, расширения научных исследований и обмена международным опытом.