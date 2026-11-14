Армянство продолжает играть роль «жертвы» - но получается все хуже

Автор: Зульфугар Ибрагимов

В Ереване в пятницу, 13 ноября, стартовала так называемая международная конференция "Голоса против забвения: жертвы массовых преступлений в эпоху безнаказанности".

Само название говорит о содержании и намерениях организаторов. Вдаваться в них не будем. Потому что есть нечто более интересное, чем содержание, пафосно переданное армянскими СМИ.

Куда интереснее вопрос, а кто является организатором этого безобразия? Организаторы большинством СМИ не называются, и это вызывает вопросы. Даже ИИ не справился с задачей и не смог найти на просторах армянского медиапространства, кого армянское общество должно благодарить за очередную провокацию. Пока, наконец, одно из изданий не выдало тайну - мероприятие организовал все тот же "Центр истины и справедливости" (CFTJ), созданный диаспорой в США после Второй карабахской войны. Это убило всю интригу.

Напомним, что пресловутый центр "прославился" провокациями и клеветническими кампаниями против Азербайджана, особенно в период судебного процесса по делу Рубена Варданяна и других армянских преступников. Варданян акцентировался в требованиях организации особо. Видимо, потому, что прочие армянские преступники не смогли купить интереса со стороны CFTJ. Зато это избавило их от бессмысленных трат.

Нынешняя конференция - это не первое мероприятие подобного содержания, организуемое диаспорой. Армянство, ответственное за множество преступлений против человечности, очень любит показывать себя жертвой и борцом с геноцидами и прочими фобиями.

На днях Армения поддержала в ООН инициированную Россией резолюцию "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". И гордо встала в позу. Правда, не Армении подписывать такие резолюции. Она является прямым виновником всех тех преступлений, которые перечисляются в названии. И, тем более, не ей проводить конференции на тему безнаказанности за массовые преступления. В Армении действуют откровенно нацистские организации, которые не скрывают своей идеологии, проводят шествия и открыто "зинуют" в центре Еревана. Нацизм - это не только свастика времен гитлеровцев. Нацизм - это идеология человеконенавистничества, активно продвигавшаяся в Армении до последнего времени на официальном уровне. "Генетическая несовместимость" под авторством Кочаряна и "600-летняя мечта армян" Тер-Петросяна - это яркие свидетельства нацистской сущности армянской национальной идеологии.

Справедливости ради надо сказать, что с приходом к власти Никола Пашиняна эта идеология перестала быть официальной. Но на уровне политических кругов, маргинальных слоев общества она продолжает существовать. Подогревается жизнеспособность этих идей диаспорой. Хотя организаторов сборища армянские СМИ старались не указывать, никакого секрета тут нет. Просто нужно, чтобы наивный читатель представлял себе что-то масштабное и глобальное и считал, что весь мир только о том и думает, как наказать Азербайджан за то, чего он не делал.

О том, для чего устроена сходка в Ереване, популярно объявила судья Верховного суда штата Калифорния Кассия Абгарян, заявившая, что "наша задача - добиться справедливости для жертв военных преступлений, совершенных Азербайджаном".

Представитель диаспоры без тени стыда рассказывала, выступая перед собравшимися, что в наше время, мол, безнаказанность стала распространенным явлением, что голоса пострадавших должны быть услышаны, что жертвы военных преступлений должны объединиться и все такое.

Да, действительно, безнаказанность - это очень плохо. Именно безнаказанность Армении стала причиной очень многих бед Южного Кавказа. Мадам, конечно же, подразумевает безнаказанность на международном уровне, то есть требует наказания Азербайджана разными там судами и организациями. Так вот, то, что Армения на международном уровне не была привлечена к ответственности или хотя бы словесно осуждена за совершенные в начале 90-х годов зверства, привело ко многим десятилетиям беспрерывных военных преступлений. Судя по всему, армянство сегодня пытается играть на палестинском вопросе, пристраиваясь к всемирному тренду. Армянству очень хочется, чтобы про "армянских жертв" тоже говорили на каждом углу. Сам по себе "армянский вопрос" выходит из моды, и единственная возможность остаться на повестке - это взять на себя роль объединителя "жертв военных преступлений". В исполнении роли жертвы у армянства большой опыт. Оно пытается играть ее более ста лет и может поделиться нюансами с теми, кто только вступает на эту стезю. Хотя удается эта роль армянству все хуже и хуже.

На конференции в Ереване не было представителей истинных жертв военных преступлений и этнических чисток, имевших место в нашем регионе.

О том, что на самом деле представляют собой этнические чистки и геноцид, в нашем регионе знает лучше всех азербайджанский народ. К сожалению, с этими преступлениями коренному населению этого региона пришлось столкнуться не раз на протяжении более чем ста лет. Однако роль "жертв" играют как раз преступники, а не сами жертвы, и что самое печальное - находят обширную зрительскую аудиторию.

Армянство виновно во многих зверствах, в масштабных этнических чистках, геноциде азербайджанского народа. Добровольно выехавшая из Карабаха армянская сепаратистская масса - ничто в сравнении с почти 300 тысячами азербайджанцев, ставших жертвами чисток и геноцида в Армении, и 700 тысячами, подвергшихся этническим чисткам и зверствам на оккупированных территориях. Армянские мифы, больные фантазии и надуманные истории не стоят и одной слезинки азербайджанского ребенка, ослепленного оккупантами в Ходжалы.

Мир потому и помалкивает, что знает правду. Признать ее не позволяют фобии и деньги диаспоры. Но даже деньги армянства не могут отменить правду.