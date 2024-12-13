Армения сползает к «армянскому рейху»

Автор: Лейла Таривердиева

Пока западные покровители Армении рассыпаются в комплиментах "армянской демократии", в этой стране медленно, но верно укрепляются неонацистские тренды. Происходит это открыто, а не подпольно, и власти в курсе происходящего. Тем не менее, никто не принимает никаких мер, словно неонацистская организация это детский кружок, участники которого подрастут и займутся чем-нибудь другим.

На будущей неделе, в преддверии очередной годовщины смерти отца-основателя армянского неонацизма Гарегина Нжде, организация "Хосанк" планирует провести сбор и пресс-конференцию в центре Еревана. На пресс-конференции члены банды намерены поделиться своими планами. А планы у них грандиозные - построить армянский рейх. В нормальной стране нацистская организация не могла бы себе позволить действовать так открыто, да еще собирать журналистов. Но в Армении все возможно.

Организация "Хосанк" создана гражданином США Айком Назаряном три года назад и спокойно продолжает действовать. У нее нет никаких проблем с использованием нацистской символики и жестов. У них имеется офис, сайты, они открыто публикуют свою программу, проповедуют превосходство армян над другими нациями и антисемитизм. И - ничего.

Напомним, что в январе этого года, в честь дня рождения идеолога армянского фашизма Нжде неонацисты провели акцию у его памятника. Они прошли маршем по центру армянской столицы, выкрикивая через мегафон "Миша хай", что переводится как "всегда армянин". Клич был придуман, несомненно, чтобы быть созвучным "Зиг хайль". Группа молодых и крепких парней в черном с изображениями "чупа-чупсов" на нарукавных повязках собрались у памятника. Качки вели себя совершенно спокойно и уверенно, без зазрения совести демонстрировали жесты нацистского приветствия и позировали зевакам и журналистам. Было их не много, но сколько на самом деле поклонников нацистских шалостей в Армении, неизвестно. Нждеизм это армянский аналог германского нацизма. А названный в соцсетях "чупа-чупсом" символ на флагах и нарукавниках - это присвоенный армянами и опошленный древний символ солнца. Эти древние солярные знаки, символизирующие свет, повсеместно встречаются на пространстве тюркского мира, но армянские нацисты превратили его в символ ненависти и мести. А в интерпретации новоиспеченных нждеистов он действительно напоминает леденец. Не хватает только палочки.

Уже тогда многие обратили внимание на то, что неонацисты ведут себя очень уверенно и расслабленно. Прежде агитпроп усиленно пытался оттереть нждеизм от обвинений в нацизме, а теперь последователи Нжде спокойно зигуют перед памятником своему кумиру, не скрывая, что продвигают идею армянского рейха.

Армянские СМИ в большинстве, освещая акции неонацистов, просто фиксируют факт, но не решаются осуждать (или не хотят?), фактически проявляя солидарность. Никак не реагируют на происходящее власти, из чего уже напрашивается вывод о том, что неонацизм это такой же навязанный новыми покровителями Армении тренд, как и ЛГБТ. Все это подается под соусом демократии и свобод. Забавно, что после акции 1 января, в армянских медиа, которым все-таки стало стыдно за происходящее, появилась версия "руки Москвы". Мол, неонацизм в Армении это происки России, а армянское общество на самом деле белое и пушистое. Но эта версия не прижилась. Благодаря системе образования и пропаганде, в соседней стране и млад, и стар в курсе идей Гарегина Нжде. Нждеизм является основой и национальной идеологии, и государственной политики, и самих скрепов общества.

Заметим, что нашим соседям нет никакой необходимости зубрить заветы фюрера, так как наполнение их собственной идеологической подушки не менее преступно. Идея "Армении для армян" и ее практическая реализация путем этнических чисток это то, к чему призывал Нжде. Воспринятые с молоком матери мания величия, ненависть и чувство превосходства над другими народами побуждали армянство на многие злодеяния, бесчеловечности которых могли бы позавидовать даже идеологи Третьего рейха.

Нацизм это не только свастика на рукаве. Он имеет много и других проявлений. В Армении все они налицо.

Соседи бьются в истерике при упоминании Западного Азербайджана. Между тем, в Армении и в школьных учебниках, и на экране учат ненависти, искажают историю и географию. Несколько лет назад был снят мультфильм "Дорога домой", в котором показано, что к 2050 году Армения невероятно расширится за счет территорий Азербайджана, Грузии, Турции и даже Ирана. Группа школьников путешествует на эти территории, как подчеркивается в мультфильме, "освобожденные от врага". Очень "познавательный" мультик, надо сказать. В 2008 году такое безобразие, уродующее сознание, смотрелось армянскими детьми с уверенностью, что так оно и будет. Сегодня большинство уже начало осознавать, что о прежних фантазиях придется забыть навсегда, а думать следует о том, как к 2050 году сохранить хотя бы то, что есть.

Но все же заказ на "великий армянский рейх" в обществе остается. Иначе акции неонацистов не проходили бы при молчаливом попустительстве властей и такой же молчаливой солидарности общества. Слишком долго армянам внушали, что они "истинные арийцы", слишком много написано о кристальной чистоте армянской крови и несовместимости "божественной" армянской генетики с генетикой "низших" народов. Многие поколения выросли, варясь в этом бульоне, готовые проливать "грязную" кровь. Напомним, как в своей речи в Дипломатической академии МИД России 16 января 2003 года второй президент Армении Роберт Кочарян заявил, что "армяне и азербайджанцы генетически несовместимы". Ту же мысль он не постыдился повторить во время выступления в Парламентской Ассамблее Совета Европы. Той самой ПАСЕ, которая сегодня исполняет оды в честь "армянской демократии". Жена Кочаряна не отстала от мужа, заявив на открытии Центра переливания крови, что "армянам следует давать только армянскую кровь. Армянская кровь имеет специфическую генетическую структуру"...

На самом деле это большая трагедия армянского народа. Не надуманный "геноцид" и прочая ерунда являются для него трагедией, истинная трагедия это извращенное сознание, не дающее увидеть реальность такой, какая она есть.