Армянский нацизм и инфузория-туфелька

Автор: Лейла Таривердиева

Анатомия армянской ненависти к азербайджанцам не сложна. Как и сам армянский нацизм, она устроена просто, как инфузория-туфелька. В ней нет никаких глубин, никаких сложных философских, психо-исторических конфигураций и артерий и прочего. Эта ненависть основана только на животных инстинктах, оставшихся у армянства в активном состоянии с тех времен, когда человечество вело несознательное существование, а предки людей грызли глотки за пещеры и туши мамонтов. У других народов эти инстинкты угасли, остались в далеком прошлом, у армняства же они перебрались в нашу с вами современность и изуродовали сознание целого народа. Как показывает нижеследующее видео, ситуация критическая.

Армянский народ даже не подозревает, в какой опасности находится. И исходит она не от нас. Эта дама - простая учительница. Не какой-то политик, который должен набирать очки среди масс нацистской болтовней. Она просто школьная учительница, рядовая армянка, представитель этих самых масс, мнение которых выражает. И это трагично, потому что показывает, что сон коллективного разума армянского общества породил чудовищ. Вот таких вот простых учительниц с нежными личиками, которые спокойно, как будто о погоде, рассуждают о будущей новой войне, о том, что война это хорошо для армян и они должны к ней готовиться. На это учительница отвела армянам тридцать лет. А потом, прогнозирует она, армяне, став могучими, захватят Карабах и окружающие территории, потому что жить рядом с азербайджанцами они не могут. Инфузория-туфелька в кудряшках, пошевелив вакуолями, утверждает, что армяне не могут жить рядом с нами, потому что мы их ненавидим. Она уверена, что мы обмануты пропагандой и сразу побежим, потому что не захотим умирать за чужую землю, а вот армяне будут геройски сражаться за свои территории и потому победят...

Другие участники ток-шоу, такие же одноклеточные, как она, и не подумали удивиться: а почему же в таком случае в последней войне именно армяне бежали и дезертировали, а вот азербайджанцы как раз геройски сражались? Они кивали и поддакивали, иногда подавая реплики.

Самое страшное заключается в том, что эта дама учит детей. Прослушав ее выступление в армянском ток-шоу, не трудно догадаться, что вкладывает она в умы подрастающих армян и к чему их готовит. Не к нормальной мирной жизни, не к развитию собственного государства, а к новой войне, к ненависти и жажде расширения ареала обитания. Что вырастет из этих маленьких арменят, страшно даже представить. Такие же одноклеточные с зачаточным сознанием, как и их учительница.

Нацистка с нежным голоском не хочет возвращаться в Карабах и жить рядом с азербайджанцами? Если бы она знала, насколько наши желания совпадают, она бы, наверное, удивилась. Конечно же, она и ей подобные не смогут вернуться на азербайджанские земли. Им придется удовлетворять свои инстинкты, выступая в ток-шоу и засоряя нацистскими нарративами соцсети на расстоянии. Инфузориям и амебам с фамилиями на "ян" не будет позволено приближаться не только к азербайджанским границам, но и к собственным соплеменникам, которые, не сомневаемся, в каком-то количестве все равно рано или поздно примут гражданство и вернутся в Карабахский регион Азербайджана. Уверены, что далеко не все армяне рассуждают как одноклеточная учительница Нина, или как там ее, не все считают ненависть целью своей жизни и не все хотят завещать своим внукам войну. Более сложные организмы осознают, что будущим поколениям армян нужно научиться жить без ненависти, в мире и добрососедстве. Два поколения были лишены этого благодаря вот таким вот инфузориям, обучавшим их в школах науке ненавидеть. И сомневаемся, что они хотят такого же будущего для своих потомков.

Или хотят?