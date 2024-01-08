Нацизм не фурункул – сам не рассосется. Чего ждет Пашинян?

Автор: Лейла Таривердиева

В марте 1991 года произошла, точнее, чуть не произошла трагедия с пассажирским самолетом Ил-86, вылетевшим из Москвы в Новосибирск. Армянский террорист, нанятый диаспорой, устроил теракт на борту, однако пилотам удалось спасти машину и сотни находившихся на борту пассажиров. Рассказанная пилотом, спасшим самолет, история годится в качестве сценария для захватывающего кинофильма. Однако о случившемся не только не сняли фильм, но и вообще нигде не писали, а если и писали, армянский фактор не упоминался. Ролик в соцсетях появился только в прошлом году, и тогда впервые россияне узнали, что в том самом 1991 году армяне планировали взорвать в России десять самолетов, чтобы обратить внимание общественности на карабахский вопрос. Ил-86 Москва-Новосибирск был первым, но так вышло, что террорист попался, во всем признался, планы были раскрыты и не осуществились.

Интересно, что в комментариях к рассказу пилота многие удивляются, что впервые услышали эту историю. А что тут удивляться? В деле были замешаны армяне, а обвинять армян всегда было табу. По той же причине многие в России до сих пор не знают, что попытки террористических атак с целью привлечь внимание к территориальным требованиям армян начались еще в глухие советские времена. Как раз сегодня очередная годовщина теракта в московском метро, осуществленного армянскими националистами в 1977 году.

8 января 1977 года в 17:33 на станции метро "Площадь Революции" прогремел взрыв. Погибли 7, ранения получили 37 человек. В тот же день в самом центре Москвы были активизированы взрывные устройства в двух гастрономах. К счастью, из-за недостатков в конструкции взрывных устройств обошлось без жертв, пострадавшие отделались контузиями от ударной волны или легкими телесными повреждениями. Советские спецслужбы были в шоке. Как-то было принято считать, что терроризм это где-то далеко, на прогнившем западе, а в советской державе подобное невозможно. Армянские террористы в 70-е годы уже вовсю орудовали в разных странах. Кто бы мог подумать, что такое может произойти в самом сердце Союза - в Москве.

Теракт 8 января стал первым в истории международного терроризма взрывом в метрополитене. Москвичам "повезло".

Главным виновником той трагедии был Степан Затикян. Этот армянин с 1966 года неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности за антисоветскую деятельность, наклепал книжку "Террор и террористы", то есть действовал по убеждениям. Советские спецслужбы, конечно, преувеличивали степень своего шока, потому что Затикян органам госбезопасности был известен еще с 60-х годов как основатель нелегальной группировки под названием Национальная объединенная партия Армении (НОПА). Группировки негодяев и маньяков, помешанных на идее "великой Армении". В 1968 году банда была обезврежена, ее участники осуждены, но, как это было и в те времена, у армян нашлись высокие заступники. Результатом протекции стала гибель невинных людей в подземке 8 января 1977 года.

Мерзавец Затикян, считающийся одним из героев армянского народа, превратил суд над собой в армянское шоу, выступив с призывами о мести. "Передайте людям, что это были последние слова Степана: "Месть, месть и еще раз месть!"" - заявил он в последнем слове подсудимого.

В России про Затикяна старались особо не вспоминать. В советское время, само собой, об армянских террористах и требованиях "от моря до моря", а также о призывах убивать русских за то, что не помогают армянам, не говорилось. Обо всем этом знали только спецслужбы. А для остальных россиян представления об армянах были связаны только со славным товарищем Хачикяном, который любил долму. Не вспоминали бы о Затикяне и сегодня, если бы армяне сами не напомнили о нем.

Официально зарегистрированная в Армении организация нацистского толка Hosank призвала установить в Ереване памятник Степану Затикяну. Как раз накануне очередной годовщины московского теракта армянские нацисты в отместку за шум, поднятый по поводу зигующей перед памятником Нжде молодежи, выдвинули такую инициативу. В конце концов, чем Затикян хуже Нжде? И тот, и другой убивали во имя армянских болезненных фантазий. Просто Затикяну не повезло - слишком быстро попался органам безопасности, а то список его "добрых дел" был бы куда длиннее. Ему не повезло так же, как террористу с Ил-86, которого блокировали в бортовом туалете и потом сдали правоохранителям.

Hosank - нацистская группа, которая, судя по ее собственному сайту, собирается стать серьезным политическим движением в Армении. Это не просто партия, сами себя члены этой банды определяют как "религиозно-политическое движение, основанное на армяно-арийских идеях". "Истинные армянские арийцы" собираются объединить националистов "под знаменем вечности, чтобы вместе, как одно тело, плечо к плечу, мы могли двигаться вперед и осуществить нашу мечту". Движение "с благословения духа Нжде стремится превратить расизм в боевое движение и получить власть, чтобы построить расиалистическое государство, основанное на арийских идеях, что является единственным способом иметь процветающую экономику, процветающее общество и победоносное общество". Грандиозные, однако, цели. А руководит всем этим безобразием, конечно же, человек из диаспоры. Некто Айк Назарян родился и учился в Калифорнии, но как зараженный нждеизмом армянин, не смог жить согласно общечеловеческой морали. После апрельских боев 2016 года взял билет в дин конец (как он сам утверждает) и отправился в Армению. Участвовал в 44-дневой войне (опять же, по его утверждениям), а после нее, придя к выводу, что спасти Армению может только расистское движение, создал Hosank.

Теперь банда поклонника Нжде, "истинного арийца" Айка Назаряна требует установить памятник Затикяну. Время для этого достаточно благоприятное - Ереван на огромной скорости разрушает отношения с Россией, и получить по пятое число за такой шаг не придется. То есть из Москвы не прилетит. Hosank уже отметил 1 января день рождения своего кумира, устроив показательные выступления без последствий. Правда, армяне до сих пор не знают, как отбиться от обрушившегося на них возмущения из-за поведения нацистов и их жестов. Признать, что их нездоровая идеология ведет только в нацистское болото, армяне не хотят, но и сказать "хорошо делаем" тоже не могут. Потому что нацизм пока что как бы осуждается на солнечном западе, а западу надо нравиться.

Ничего из этого не удивляет. Удивляет только то, что подобная организация, не скрывающая свою расистскую идеологическую платформу и претендующую на власти, была официально зарегистрирована. Придя к власти, Никол Пашинян прижал даже Дашнакцутюн. Может быть, власти сами боятся этих парней с "чупа-чупсами" на рукавах? Или это такой жест в сторону распиаренной в Европе и Штатах "армянской демократии"? Только вот для самого Пашиняна подобные игры в демократию могут плохо закончиться. Мы уже неоднократно привлекали внимание к тому факту, что сам армянский премьер идей нждеизма не разделяет. Но если так пойдет, ему придется либо открыто бороться с превращением своего народа в толпу безумцев, либо нацепить нарукавник с "чупа-чупсом". Ждать, когда само рассосется, не получится. Нацизм это не фурункул на подбородке, это зло.

Жаль, что имени выкуренного дымовой шашкой из бортового туалета Ил-86 террориста никто не знает, а то и за его увековечение новоиспеченные арийцы и борцы за "расиалистическое государство" могли бы побороться...