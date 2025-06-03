Сомали нацелен на партнерство с Азербайджаном в сфере ВИЭ

Сомали подчеркивает значимость партнерства с Азербайджаном в энергетической сфере.

Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр энергетики и водных ресурсов Федеративной Республики Сомали Абдуллахи Бидхаан Варсаме в ходе выступления на Бакинском энергетическом форуме.

По его словам, Сомали высоко ценит стратегическое партнерство с Азербайджаном и стремится к углублению сотрудничества в области чистой энергетики. "В рамках наших усилий по трансформации энергетического сектора Сомали подписала меморандум о взаимопонимании с Министерством энергетики Азербайджана для расширения сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергии", - отметил министр.

Он также подчеркнул, что Бакинский энергетический форум стал важной платформой для расширения партнерств с глобальными игроками. "Эта платформа помогает нам вовлекаться в совместные инициативы, делать наш энергетический переход более инклюзивным и устойчивым", - добавил Варсаме.

Министр подчеркнул, что Сомали продолжает активно инвестировать в солнечную энергетику, планируя обеспечить не менее 800 мегаватт мощности, что существенно повысит доступ к электроэнергии для населения. Климатические условия страны делают ее одним из перспективных регионов для развития "зеленой" энергетики.