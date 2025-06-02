SOCAR и ExxonMobil подписали Меморандум о взаимопонимании

В рамках Бакинской энергетической недели между SOCAR и компанией ExxonMobil Corporation был подписан Меморандум о взаимопонимании.

Об этом в понедельник сообщили Day.Az в SOCAR.

Согласно информации, Меморандум о взаимопонимании подписали президент SOCAR Ровшан Наджаф и вице-президент компании ExxonMobil Corporation Джон Ардилл.

Документ предусматривает сотрудничество в нефтегазовой сфере Азербайджана.

Отметим, что долгосрочное партнерство между компанией ExxonMobil Corporation и SOCAR в энергетическом секторе в последнее время значительно укрепилось.