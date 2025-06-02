https://news.day.az/economy/1757544.html SOCAR и ExxonMobil подписали Меморандум о взаимопонимании В рамках Бакинской энергетической недели между SOCAR и компанией ExxonMobil Corporation был подписан Меморандум о взаимопонимании. Об этом в понедельник сообщили Day.Az в SOCAR. Согласно информации, Меморандум о взаимопонимании подписали президент SOCAR Ровшан Наджаф и вице-президент компании ExxonMobil Corporation Джон Ардилл.
SOCAR и ExxonMobil подписали Меморандум о взаимопонимании
В рамках Бакинской энергетической недели между SOCAR и компанией ExxonMobil Corporation был подписан Меморандум о взаимопонимании.
Об этом в понедельник сообщили Day.Az в SOCAR.
Согласно информации, Меморандум о взаимопонимании подписали президент SOCAR Ровшан Наджаф и вице-президент компании ExxonMobil Corporation Джон Ардилл.
Документ предусматривает сотрудничество в нефтегазовой сфере Азербайджана.
Отметим, что долгосрочное партнерство между компанией ExxonMobil Corporation и SOCAR в энергетическом секторе в последнее время значительно укрепилось.
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