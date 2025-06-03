Наводнение в Индии: более 550 тыс. пострадавших, десятки погибших

Число погибших от наводнений и оползней, вызванных начавшимися муссонными дождями в северо-восточных штатах Индии, достигло 36, свыше 550 тыс. жителей пострадали.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Hindu.

Наибольшее число погибших из-за непрекращающихся с 29 мая ливней и разлива рек зарегистрировано в штате Ассам, где жертвами стихийного бедствия стали 11 человек, включая 3 военнослужащих. Информация о погибших и пропавших без вести также поступила из штатов Аруначал-Прадеш, Мегхалая, Мизорам, Сикким и Трипура. В регионах повреждены свыше 10 тыс. домов, закрыты школы, нарушено железнодорожное и автомобильное сообщение, осложнилось снабжение населения продуктами питания и предметами первой необходимости.

В спасательных операциях активно задействованы армейские подразделения и вертолеты ВВС. В Сиккиме из зоны наводнений были эвакуированы более 1,6 тыс. туристов, десятки тысяч жителей пострадавших от непогоды округов размещены во временных лагерях.